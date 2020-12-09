Президент Сербии: Мы столкнемся с самым сильным давлением по косовскому вопросу

Белград столкнется с небывалым давлением по косовскому вопросу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя новый американский план, который вчера обсуждался на заседании комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

«Думаю, теперь всем ясно, насколько я был прав, когда говорил о том, что взгляды администрации Байдена не в пользу Сербии. <…> Мы теперь столкнемся с самым сильным давлением в плане признания независимости Косово. Мы в трудном положении, я никогда этого не скрывал. Многие в Сербии рады этому, они считают, что такая позиция направлена против меня лично, но это не так: она – против всех в стране. Многим хотелось бы, чтобы Сербия снова стала слабой, как это было в предыдущие годы», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Президент Сербии также обратил внимание, что косовская проблема касается также отношений с Республикой Сербской (энтитетом Боснии и Герцеговины). «Если бы я, президент Сербии, без согласия правительства подписал акт о признании независимости Косово, я бы получил Нобелевскую премию мира. Если бы я заявил, что Республика Сербская не пользуется поддержкой со стороны Сербии и что она не получит никакой помощи, только тогда я стал бы демократом и молодцом», – иронично резюмировал Вучич.

Как сообщалось ранее, комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам выступил за более жесткое давление на Белград в косовском вопросе. Как прозвучало на заседании, Сербия может стать членом Евросоюза только в обмен на признание независимости Косова и после отказа от партнерских отношений с Китаем и Россией.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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