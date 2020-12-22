Косово готовится к досрочным парламентским выборам

Итоги голосования в косовском «парламенте», по итогам которых было сформировано «правительство» Авдуллаха Хоти, признано нелегитимным. Согласно решению «Конституционного суда» самопровозглашенной республики, необходимы досрочные парламентские выборы и формирование нового «кабинета министров», передает «Балканист.ру».

«Конституционный суд» признал недействительным мандат депутата Этема Арифи, голос которого оказался решающим для формирования «правительства» Хоти. На момент волеизъявления парламентарий был осужден за участие в коррупционных схемах, но скрыл этот факт. Таким образом «суд» аннулировал поддержку большинства депутатов действующему «кабинету министров».

Как отмечает издание, теперь в Косово должны состояться парламентские в течение 40 дней после объявления об их проведении. Тем не менее, «кабинет министров» в его нынешнем составе будет работать до формирования нового.

Предполагается, что исполняющая обязанности «президента» самопровозглашенной республики Вьоса Османи сегодня обсудит с представителями политических партий возможную дату выборов и роспуск «парламента».

Новые досрочные парламентские выборы станут уже третьими в Косово за последние три года.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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