Скандально известный в России албанский олигарх поборется за пост «президента» Косово

Экс-«глава» Косово Беджет Паколли, занимавший также ранее пост «министра» иностранных дел самопровозглашенной республики, намерен снова побороться за место косовского «президента», выборы которого состоятся в нынешнем году. Об этом сообщили в штабе партии «Новый косовский альянс».

«Кандидатом в президенты от «Нового косовского альянса» станет Беджет Паколли, который снова предложит гражданам свою кандидатуру и свои возможности. Косово нуждается в сильном лидере, обладающим чистой биографией, которая важна для наших международных коллег», – цитирует заявление «Балканист.ру».

69-летний Паколли – косовский политик и олигарх, был замешан в коррупционных скандалах в России, разворачивавшихся во время правления первого президента РФ Бориса Ельцина. Возглавляемая им швейцарская строительная компания «Мабетекс» занималась реализацией ряда проектов в Якутии, где познакомился с мэром Якутска Павлом Бородиным, в 1993 году ставшим Управляющим делами президента РФ. Вскоре «Мабетекс» получила заказы на реконструкцию первого корпуса Кремля, президентской резиденции «Шуйская Чупа», Белого дома, Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты и ряда других объектов.

В октябре 1998 года Паколли стал фигурантом скандала о коррупции в окружении Ельцина. Генпрокуратура РФ подозревала ряд чиновников в получении взяток в обмен на подряды на реконструкцию Кремля. В январе 1999 года по запросу из России был проведен обыск в офисе компании в Лугано, Паколли был допрошен генпрокурором Швейцарии Карлой Дель Понте. В июне 2000 года в Швейцарии ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и взятках на 4 млн долларов.

В декабре 2000 года дело в России было прекращено за отсутствием состава преступления, в марте 2002 года было закрыто расследование в Швейцарии. Одновременно разворачивалось личное противостояние Паколли и генпрокурора РФ Юрия Скуратова, который инициировал дело «Мабетекса», после чего лишился своего поста. Глава «Мабетекса» в октябре 1999 года в эфире ОРТ заявил, что его фирма финансировала покупку для генпрокурора 14 костюмов Zegna. В августе 2000 года Паколли выиграл у Скуратова иск о клевете. Басманный районный суд признал ложным заявление о том, что бизнесмен «украл у России сотни миллионов долларов». Тогда албанскому олигарху присудили 5 тысяч рублей компенсации.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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