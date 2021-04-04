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Воскресенье, 4 апреля 2021, 17:12 мск

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Первая попытка оказалась провальной: косовский «парламент» «застрял» с назначением «президента» сепаратистов

Фото: assembly-kosova.org

Косовский «парламент» не смог с первой попытки избрать «президента» самопровозглашенной республики. После вчерашнего провала депутаты попытаются сегодня утвердить на этом посту временно исполняющую обязанности главы Косово Вьосу Османи.

Как пишет «Балканист.ру», первый круг выборов не состоялся по причине отсуствия кворума – в голосовании приняли участие только 79 парламентариев при необходимых 80-ти. Представители Демократического союза Косово – экс-«премьер» Авдуллах Хоти и его соратники Дритон Сельмани и Агим Вельиу – голосовать не стали. Депутаты «Альянса за будущее Косово» и «Сербского списка» вообще не присутствовали в зале заседаний.

Предполагается, что вторая попытка будет предпринята сегодня в 17 часов по местному времени. Чтобы Османи была избрана «президентом» Косово, ей необходимо набрать минимум 80 голосов депутатов «парламента» в первом или во втором круге голосования. Если этого не произойдет, то в третьем туре «президент» избирается простым большинством в 61 голос, но при условии участия в голосовании минимум 80-ти депутатов.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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