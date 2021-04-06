Албанские СМИ: Москва может включиться в урегулирование косовской проблемы

Россия может подключиться к урегулированию косовской проблемы во время парижских переговоров с участием президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» самопровозглашенной республики Альбина Курти при посредничестве лидера Франции Эммануэля Макрона и представителей США. Об этом пишет издание Albanian post, публикацию которого цитирует «Балканист.ру».

По неофициальной информации, новый раунд переговоров намечен на сентябрь, а их главной темой станет формирование Союза сербских муниципалитетов на территории Косова. Приштина согласилась пойти на это, подписав в 2013 году Брюссельские соглашения. Однако затем косовские «власти» «затормозили» этот процесс. Сейчас Курти заявляет, что «моноэтническое образование не может быть создано в Косово, поскольку это противоречит ее Конституции».

Впрочем, как заявлял в конце марта спецпредставитель ЕС на переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, стороны могут встретиться в Брюсселе гораздо раньше. По его словам, по косовскому вопросу Брюссель уже сверил часы с новой американской администрацией. Это означает, что давление на Белград и Приштину возрастет. В таком случае России, которая последовательно выступает в поддержку Сербии, очевидно, самое время подключаться к процессу.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 06.04.21

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