Объект устрашения: Сербии попытаются пригрозить новой военной базой в Косово

Строительство военной базы на горе Црнуша вблизи Косовской Митровицы определенно было согласовано с Вашингтоном. Такое мнение высказал генерал-полковник РФ в отставке, доктор исторических наук Леонид Ивашов в интервью сербскому порталу «Вечерние новости», которое цитирует «Балканист.ру». По оценке эксперта, утверждение США, что это – исключительно решение косовских албанцев, лицемерно.

Ивашов уверен, что «албанцы именно от Вашингтона получили зеленый свет на строительство военной базы на Црнуше». «Американцы постоянно уступают албанцам и закрывают глаза на их деятельность. Напомним, что экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт была главным ненавистником сербов, она не могла и даже сегодня не может воспринимать православных славян, в первую очередь, русских и сербов. Именно она продвинула негодяя Хашима Тачи!» – подчеркнул военный эксперт, обратив внимание на роль США в поддержке боевика, ставшего затем «президентом» самопровозглашенной республики Косово.

По словам Ивашова, военные учения, на которых главными действующими лицами выступают американцы, носят преимущественно антироссийский характер. «Этот сценарий совершенно ясен. Бесспорно, НАТО контролируется Америкой. В Вашингтоне пытаются доказать европейцам, что якобы только они могут их защитить, и, поэтому НАТО следует слушаться. Такие маневры должны мобилизовать людей. Что касается небольших наций, то американцы хотят настроить их против России. Когда они сделают европейцев полностью зависимыми, то смогут навязать им свои экономические интересы как нечто совершенно оправданное», – уверен Ивашов.

Напомним, власти самопровозглашенной республики заявили о строительстве крупнейшей военной базы на территории южной автономии Сербии в марте этого года. По оценке местных экспертов, эта база похожа на контрольно-пропускной пункт для маневров, где возможно применение артиллерийское оружие, которое покроет всю сербскую северную часть Косово и Метохии.

Территорию в 191 га под строительство военной базы отдали власти Южной Митровицы. Будущий форпост намерены назвать в честь албанского коменданта и головореза Исы Болетини, который во время Первой мировой войны воевал против сербов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 10.04.21

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