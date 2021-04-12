Приштина действует, как Украина: игнорирует свои обязательства

Косовская проблема до сих пор не решена, поскольку Приштина игнорирует свои обязательства, как Украина – минские соглашения по нормализации обстановки в Донбассе. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, обратив внимание, что многие договоренности остаются только на бумаге в результате действий косовских сепаратистов.

«Сразу подчеркну: основными факторами, из-за которых до сих пор не решена косовская проблема, являются использование насильственных методов, игнорирование законных интересов Белграда и уступка чрезмерным амбициям Приштины, а также игнорирование международного права как такового», – подчеркнул российский дипломат.

Боцан-Харченко обратил внимание, что международное право в регионе было нарушено ещё в середине 1990-х годов, и этот процесс продолжается до сих пор. «Возврат к диалогу всегда был возможен во многом благодаря активной роли России. Основные принципы постконфликтного урегулирования определены Резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН: уважение суверенитета и территориальной целостности Югославии (правопреемницей которой является Сербия), обеспечение прав всех этнических групп в Косово. Ряд практических аспектов изложен в Брюссельских соглашениях при посредничестве ЕС. Однако многие решения остаются только на бумаге. Только Белград выполнил взятые на себя обязательства», – констатировал посол России.

«Приштина игнорирует договоренности, прежде всего, по созданию Союза сербских муниципалитетов в Косово. Это наводит на аналогии с ситуацией вокруг соглашений по Донбассу, достигнутых в Минске. Киевские прозападные власти также избегают применения согласованных мер, не желая предоставлять автономию регионам, которые не согласны быть поставленными перед фактом. Киев стремится снять с себя ответственность и выступает за пересмотр достигнутых договоренностей», – отметил Боцан-Харченко.

По его мнению, обструкционизм Приштины отражается в том факте, что, вместо обсуждения повестки дня переговоров, косовские власти выдвигают новые искусственные требования ради немедленного эффекта. «Раздаются призывы к созданию «Великой Албании», чреватые дестабилизацией. Возникает порочный круг: национализм в провинции постоянно накаляется, а настоящая работа приостанавливается», – пояснил дипломат.

По его словам, спустя годы после провозглашения независимости в одностороннем порядке Косово так и не продвинулось в своём утверждении на международной арене. «Косово нельзя назвать «успешным проектом» (около половины стран-членов ООН проголосовали против суверенитета края, в то время как ряд государств отозвали ранее сделанные признания независимости). Даже преступления АОК расследуют в Гааге иностранные эксперты. Продолжаются «ползучие» этнические чистки неалбанского населения края. В Косово не созданы условия для сохранения сербского наследия, православных святынь, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Политическая нестабильность стала хронической. И без того слабая экономика подорвана кризисом коронавируса. Активны террористические и преступные группировки», – обратил внимание российский посол.

Как считает Боцан-Харченко, ситуацию все ещё можно вернуть в конструктивное русло. «Приштине необходимо кардинально изменить свой подход. Реализовать все, что согласовано в Брюсселе, начиная с формирования Союза сербских муниципалитетов. Необходимо гарантировать права косовских сербов и укрепить межэтническое доверие. UNMIK, EULEX и KFOR должны полностью исполнять свою задачу, а KFOR пора прекратить смотреть сквозь пальцы на незаконные попытки косовских албанцев превратить свои силы безопасности в «армию». Как неоднократно указывал президент России Владимир Путин, устойчивое решение косовской проблемы возможно только в рамках международного права и на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Такое решение должно отвечать законным интересам Белграда и народа Сербии и быть одобрено Советом Безопасности ООН», – сказал дипломат.

При этом посол подчеркнул, что ЕС должен действовать беспристрастно в качестве посредника в переговорах. «Важно, чтобы диалог между Белградом и Приштиной проходил без вмешательства извне. Опыт показал, что навязывание временных рамок или готовых рецептов, особенно до «выкручивания рук», – контрпродуктивно. Впереди долгая и очень трудная работа. Мы уверены, что Белград к этому готов. Настала очередь Приштины. Проблема Косово должна оставаться в поле зрения Совета Безопасности ООН, ключевого механизма поддержания международного мира и безопасности. Рассчитываем на открытый обмен мнениями на сессии по Косово и Метохии в середине апреля этого года. Хотелось бы надеяться, что западные партнеры также начнут вносить конструктивный вклад в решение косовской проблемы», – заключил Боцан-Харченко.

Белград, Катарина Лане

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