Россия откроет представительство министерства обороны в Сербии до конца года

До конца текущего года окончательно решится вопрос об открытии представительства министерства России в Сербии. Об этом сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. В интервью агентству «Спутник» дипломат отметил, что Сербия, несмотря на усиливающееся давление, остается приверженной всем договоренностям о сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере.

«Сейчас идет окончательное согласование документов, и я верю, что все будет решено до конца года», – отметил Боцан-Харченко.

Посол уточнил, что в представительстве будут трудиться несколько экспертов для координации сотрудничества в военно-технической сфере. «Сербия постоянно укрепляет свою обороноспособность. Это ее суверенное право. Мы понимаем, что это необходимо с учетом ситуации в регионе. В то же время Белград ориентирован на нас, и это хорошо», – сказал посол.

В прошлом году Боцан-Харченко отмечал, что открытие представительства Минобороны России в Сербии станет одним из шагов в развитии отношений между двумя странами, и подчеркнул, что целью миссии не является вмешательство во внутренние военные вопросы Сербии.

В октябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках межправительственного сотрудничества одобрил проект соглашения Минобороны России о создании представительства в Сербии.

Белград, Катарина Лане

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