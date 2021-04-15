Посол РФ в Сербии: Москва готова более активно подключиться к решению косовской проблемы

Москва готова рассмотреть новые формы участия в решении косовской проблемы, если из Сербии поступит предложение включиться в диалог Белграда и Приштины. Об этом сообщил в интервью агентству «Спутник» посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«При всех нынешних трудностях в отношениях с Западом проблема Косово возникает и в контактах с Европейским союзом. Если Белград предложит какие-то новые элементы, касаемо роли России, эти идеи могут быть рассмотрены, что уже обсуждалось на высшем уровне», – сообщил дипломат.

При этом Боцан-Харченко обратил внимание, что участие России в решении косовской проблемы сейчас в первую очередь определяется ее ролью постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Это самое важное, потому что косовская проблема входит в повестку дня Совета Безопасности. Она гораздо важнее, масштабнее и принципиальнее, чем нынешние переговоры, потому что при любом развитии диалога окончательным может быть только решение, которое удовлетворяет интересы Белграда и одобрено Советом Безопасности ООН», – пояснил российский посол.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.04.21

Россия откроет представительство министерства обороны в Сербии до конца года. / «Раздел» Боснии и Герцеговины: стали известны новые подробности. / Белград направил в Республику Сербскую новую партию вакцины против коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»