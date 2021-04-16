Сербия отправила вакцину от коронавируса «Спутник V» на проверку в Россию

Сербия отправила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» собственного производства на проверку в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По итогам исследований будет принято решение о готовности сербского института «Торлак» к массовому выпуску препарата, передает «Балканист.ру».

Ранее стало известно, что специалисты «Торлака» вместе с российскими коллегами изготовили 3 тысяч ампул с первым компонентом вакцины и столько же – со вторым. 1 100 образцов из этой партии были отправлены в Москву.

Напомним, что на первом этапе в Сербии будут разливать по ампулам готовую вакцину, доставленную из России. На втором этапе Белград наладит собственное производство препарата.

Ожидается, что вакцинация «Спутником V» сербского производства начнется уже в начале июня. До конца 2021 года власти страны планируют выпустить на базе «Торлака» 4 млн доз вакцины, а впоследствии – нарастить производство.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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