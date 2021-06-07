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Понедельник, 7 июня 2021, 17:31 мск

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Парламентарии из Сербии будут наблюдателями на выборах в Госдуму

Депутаты Народной Скупщины Сербии будут наблюдать за выборами в Госдумы. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» спикер сербского парламента Ивица Дачич.

«Вячеслав Викторович Володин (председатель Госдумы) пригласил нас принять участие в качестве наблюдателей (на выборах в Госдуму), и мы, конечно, примем это приглашение», – сказал он.

Дачич также подтвердил, что делегация из Сербии примет участие в заседании совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Душанбе. «Я пока не знаю, буду ли я лично принимать участие, но наша делегация точно будет. Либо я ее возглавлю, либо руководитель нашей делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ господин (Милован) Дрецун», – уточнил спикер сербского парламента.

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