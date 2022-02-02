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Среда, 2 февраля 2022, 14:16 мск

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«Газпром» поставит в Сербию дополнительные объемы газа

Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Российский концерн «Газпром» в ближайшие дни обеспечит поставку в Сербию дополнительных объемов газа. Об этом сообщила министр энергетики и природных ресурсов страны Зорана Михайлович. По ее словам, гражданам не стоит беспокоиться о дефиците энергоресурсов, передает «Балканист.ру».

Министр отметила, что новый газопровод из Болгарии, строительство которого началось накануне, станет еще одним элементом энергетической стабильности Сербии. Интерконнектор, сербская часть которого составляет 109 км (из 170-ти), планируется сдать к концу 2023-го. Ожидается, что за год по нему будут пропускать 1,8 млрд кубометров газа.

Михайлович обратила внимание, что новый газопровод даст возможность диверсифицировать не только маршруты, но и поставщиков, что имеет решающее значение для обеспечения энергетической безопасности. «Этот интерконнектор важен, потому что мы получаем возможность снабжения газом из других направлений и от других поставщиков. Речь идет о Греции, Южном газовом коридоре и Трансанатолийском газопроводе, по которому газ транспортируется из Каспийского региона. А в перспективе возможно получение газа через Кипр и Израиль», – пояснила министр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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