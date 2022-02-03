«Предлагаем перестать лицемерить»: посольство РФ в Сербии резко отреагировало на заявления американского дипломата

Диппредставительство РФ в Сербии выступило с рекой критикой в адрес посла США в Приштине Джеффри Ховенира. Поводом для жесткой реакции стала статья американского дипломата на тему «российской агрессии в отношении Украины».

«Трудно передать то возмущение, которое вызывает насквозь лживая русофобская статья недавно возглавившего «посольство» США в Приштине Дж. Ховенира по украинской проблематике. Степени искажения реальности, наверное, позавидовали бы даже ведущие вашингтонские пропагандисты периода «холодной войны». Хочется спросить – неужели никаких угрызений совести нет? Пользуясь словами нашего Министра С. В. Лаврова: нам – когда такое читаем – за авторов стыдно», – говорится в заявлении посольства РФ в Сербии.

По оценке российского диппредставительства, отдельные утверждения Ховенира «невозможно объяснить ничем иным, кроме полного незнания или намерения ввести читателей в заблуждение». «Так, очевидна несостоятельность тезиса о якобы соблюдении Киевом Минских соглашений (к слову, Россия, не будучи участником внутриукраинского конфликта, их стороной не является). Ведь именно обструкция киевским режимом этих одобренных Советом Безопасности ООН договоренностей препятствует достижению мира в Донбассе. Дипломатическому урегулированию также не способствует бесконтрольная и безответственная передача Украине странами НАТО – под предлогом мнимой «российской угрозы» – оружия, которое Киев ежедневно применяет против мирного населения на юго-востоке страны. Но на гибель детей, женщин, стариков Дж. Ховенир и иже с ним цинично закрывают глаза: данный, как выражаются на Западе, «сопутствующий ущерб» их не интересует. Как, впрочем, не интересовал и когда натовцы варварски бомбили Сербию», – подчеркнули в посольстве РФ.

Российское диппредставительство в Белграде указало на лицемерные слова Ховенира о том, что Соединенные Штаты и Косово «привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», и напомнило, что именно США и НАТО ответственны за бомбардировки Югославии в 1999 году и спровоцированного этим одностороннего провозглашения «независимости» Косово.

«Дж. Ховенир позволяет себе рассуждать и о том, что «границы и территориальная целостность государств не могут быть нарушены силой». «Это заявление делается американцем из административного центра сербского Автономного края Косово и Метохия, который сейчас не контролируется Белградом вследствие вооруженной агрессии США и НАТО против Югославии в 1999 году. За вероломные действия будто бы «оборонительного» Североатлантического альянса никто на Западе так и не понес ответственности. Об этом за океаном предпочитают молчать», – указали российские дипломаты.

В посольстве РФ также обратили внимание, что американский дипломат выступает одновременно от имени и Вашингтона, и Приштины. «У нас не было и нет иллюзий насчет того, кто и как заказывает музыку в Косово. В этой связи призываем американскую сторону перестать лицемерить и открыто признать нежелание содействовать справедливому косовскому урегулированию в рамках международного права, а не конъюнктурного западного «порядка, основанного на правилах», – говорится в сообщении.

Диппредставительство РФ посоветовало Ховениру заняться «своими непосредственными обязанностями» вместо распространения дезинформации, напомнив, что при попустительстве Вашингтона Приштина годами ущемляет права косовских сербов. «[Ховениру стоит] попробовать добиться, чтобы Приштина выполнила, наконец, Брюссельские обязательства о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, полномочия которого гарантировали бы краевым сербам защиту от усиливающегося давления и нападок косовоалбанского большинства. Поспособствовать обеспечению демократического права всех желающих избирателей в крае Косово и Метохия проголосовать на запланированных на апрель выборах в Сербии. Тогда, может быть, Дж. Ховениру удастся хотя бы отчасти исправить грубейшие ошибки своих предшественников, внести вклад в стабилизационные усилия в регионе. Дезинформационными вбросами этого точно не достичь», – констатировали в посольстве РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что Москва продолжит укреплять взаимовыгодное партнерство с Белградом и сотрудничать с другими балканскими столицами. «Будем и впредь поддерживать территориальную целостность Сербии применительно к краю Косово и Метохия, способствовать поиску развязок косовской проблемы на базе резолюции 1244 СБ ООН (за которую, напомним, голосовали и США). Последовательно выступать за соблюдение прав проживающих в крае неалбанцев, охрану находящегося под угрозой сербского культурно-религиозного наследия, строгое выполнение всеми международными присутствиями своих мандатов. Убеждены, что будущее Балкан – в руках самих балканцев, а не незваных западных «менторов» с их эгоистичными приоритетами и шаблонными схемами», – подытожили в диппредставительстве России в Сербии.

Ранее на сайте «посольства» США в Косово был опубликован текст Ховенира, в котором американский дипломат обвинил Россию, что «за последние два десятилетия она вторглась в две соседние страны, вмешалась в выборы в других государствах, применила химическое оружие для совершения убийств на чужой территории, использовала поставки газа в качестве политического инструмента и нарушила международные соглашения о контроле над вооружениями», и пригрозил Москве «серьезными санкциями», если РФ «продолжит вторгаться на Украину».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На сегодня ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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