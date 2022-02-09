«Мы поборемся!» Цыганская партия Сербии включилась в парламентскую кампанию

Цыганская партия Сербии намерена принять участие в предстоящих в апреле парламентских выборах. Об этом сообщил ее лидер Срджан Шайн.

«Мы поборемся за достойную Сербию, где ни один ребенок больше не будет бос, голоден и беспризорен. Мы намерены использовать все демократические средства, чтобы гарантировать каждому избирателю право на образование, работу, жизнь в здоровой среде», – заявил политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Мы не выступаем против элиты, мы против элитизма. Ромы (цигане) – тоже граждане Сербии и несут ответственность не только за себя, но и за свою страну», – подчеркнул Шайн.

Напомним, президентские, парламентские и местные выборы в Сербии намечены на 3 апреля.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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