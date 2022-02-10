Новый посол Сербии в России приступил к исполнению своих обязанностей

Сегодня посол Сербии в России Момчило Бабич приступил к исполнению своих обязанностей, сменив на этой должности Мирослава Лазанского, который скоропостижно скончался в августе прошлого года, передает «Балканист.ру».

Ранее Бабич был послом Сербии в Словении. По образованию врач. Входит в число самых авторитетных специалистов Сербии. Занимал руководящие посты в ведущих фондах здравоохранения, медицинских университетах и больницах. Консультировал лидера сербских радикалов Воислава Шешеля во время его голодовки в Гааге и экс-президента Сербии Томислава Николича во время голодовки в Белграде.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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