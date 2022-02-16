«Мы не придаток»: Приштина решила запретить в Косово выборы президента и парламента Сербии

Косовские «власти» намерены не допустить проведения на территории самопровозглашенной республики выборов президента и парламента Сербии, назначенных на апрель. Об этом заявила «министр» иностранных дел Косово Доника Гервала.

«Мы не знаем, что принесет нам будущее, мы не знаем, какие будут требования. Но апрельских [сербских] выборов [в Косово] <…> не будет, и мы четко дали это понять международному сообществу», – цитирует ее слова «Балканист.ру».

Глава «МИД» Косово обратила внимание, что в январе приштинские «власти» не допустили проведения на территории самопровозглашенной республики референдума об изменении Конституции Сербии. «Вы видели, что в январе были попытки провести [сербский] референдум, и Косово, как суверенное государство, не разрешило его организовать, потому что мы увидели в нем попытку Белграда нарушить суверенитет нашей страны, создать впечатление, что Косово является своего рода придатком Сербии. Мы не придаток, мы независимое и суверенное государство», – заявила Гервала. Внеочередные парламентские, президентские и местные выборы в Сербии должны состояться 3 апреля. Право принять участие в голосовании, по данным экспертов российской ЦИК, имеют более 90 тысяч жителей края Косово и Метохия. Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»