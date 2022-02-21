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Понедельник, 21 февраля 2022, 14:17 мск

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Косовский «президент» выступила с обвинениями в адрес России

Фото: официальный сайт «президента» Косово

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи выступила с обвинениями в адрес России, вменяя Москве попытку дестабилизации ситуации на Западных Балканах с помощью Сербии. Такое заявление политик сделала после возвращения из Германии с 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Османи подтвердила, что приштинские власти остаются «приверженными процессу интеграции в евроатлантические структуры и доказывают это конкретными шагами». «Поэтому необходимо, чтобы будущее нашей страны в этих структурах было гарантировано, с учетом растущего влияния России – через Сербию – с целью дестабилизации региона. У Косово много друзей в мире, и мы будем расширять и углублять эти дружеские отношения», – заявила лидер косовских сепаратистов, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Османи сообщила, что в Мюнхене вместе с «главой правительства» Косово Альбином Курти и «министром» иностранных дел Доникой Гервалой удалось поговорить с политиками из разных стран и представителями международных организаций. «На всех этих мероприятиях, включая двусторонние встречи и переговоры, мы сообщали о том, что Косово является прекрасным примером содействия миру и стабильности в регионе и реализует ряд реформ, пользующихся решительной поддержкой граждан и международных партнеров», – добавила она.

Стоит отметить, что ранее в распоряжение российского МИД поступили данные о вербовке на территории Косово наемников для отправки в зону конфликта на востоке Украины. Также представители албанской диаспоры на Украине открыто заявляют о стремлении косовских боевиков принять участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских сил.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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