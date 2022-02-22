Сербская радикальная партия поддержала решение России о признании ЛДНР

Сербская радикальная партия выступила в поддержку решения России о признании суверенитета народных республик Донбасса.

«Россия защитила народ ДНР и ЛНР и поддержала борьбу за свободу российского народа в этих республиках. Мы, сербские радикалы, считаем, что будущее сербов – в военном и экономическом союзе с Россией, который обеспечит защиту сербской земли и сербского неба, энергетическую и экономическую стабильность», – говорится в заявлении партии, которое цитирует «Балканист.ру».

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель подчеркнул, что его однопартийцы в следующем созыве Народной Скупщины инициирует признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Крыма и Севастополя – как неотъемлемых частей Российской Федерации.

Как считают сербские радикалы, «Сербия ни под ими условиями не смеет поддаваться давлению и вводить санкции против братской России».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»