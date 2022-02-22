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Вторник, 22 февраля 2022, 16:08 мск

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Сербская радикальная партия поддержала решение России о признании ЛДНР

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Сербская радикальная партия выступила в поддержку решения России о признании суверенитета народных республик Донбасса.

«Россия защитила народ ДНР и ЛНР и поддержала борьбу за свободу российского народа в этих республиках. Мы, сербские радикалы, считаем, что будущее сербов – в военном и экономическом союзе с Россией, который обеспечит защиту сербской земли и сербского неба, энергетическую и экономическую стабильность», – говорится в заявлении партии, которое цитирует «Балканист.ру».

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель подчеркнул, что его однопартийцы в следующем созыве Народной Скупщины инициирует признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Крыма и Севастополя – как неотъемлемых частей Российской Федерации.

Как считают сербские радикалы, «Сербия ни под ими условиями не смеет поддаваться давлению и вводить санкции против братской России».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Юго-Восток Украины

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