В Республике Сербской надеются на мирное урегулирование кризиса вокруг Украины

Республика Сербская (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) надеется на мирное решение политического кризиса вокруг Украины. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик. Политик рассчитывает на ответственную позицию ведущих государств относительно обострения отношений между Москвой и Киевом, а также кризиса в БиГ.

«Мы однозначно являемся свидетелями новых геополитических реалий, которые расслаивают не только политическую структуру и структуру безопасности, но неизбежно несут обострение и дополнительное давление в двусторонних и многосторонних отношениях», – цитирует Додика «Балканист.ру».

Как считает Додик, наилучшей позицией по украинскому кризису для БиГ будет нейтралитет.

«Что касается Боснии и Герцеговины, мы ожидаем усиления давления на народ и институты Республики Сербской. Однако мы все же надеемся, что при взаимном уважении и равном отношении ко всем будет достигнуто мирное решение политического кризиса, к чему РС безоговорочно стремится», – сказал лидер сербов Боснии.

Сараево, служба информации РИА «Новый День»

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