Клуб друзей России: давление на президента Сербии будет нарастать

Давление на президента Сербии Александра Вучича после признания Россией народных республик Донбасса будет нарастать как со стороны Запада, так и местной оппозиции. Как считает директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко, всевозможные провокации не изменят позицию сербского лидера – Белград не откажется от дружеских отношений с Москвой и не будет вводить санкции против РФ.

«Любые попытки расстроить эти добрые отношения будут предприниматься и дальше. Результата и пользы они не принесут. Александр Вучич был, остается и будет пророссийским политиком в Европе. Это же не [экс-президент Сербии] Борис Тадич или еще какой-то случайный человек, поднявшийся на волне децентрализации постъюгославского пространства. Вучич свою любовь к России выстрадал», – подчеркнул эксперт в интервью порталу «Балканист.ру».

Комментируя спекуляции о возможном изменении позиции Белграда, Бондаренко отметил, что президент Сербии, судя по его заявлению, продолжает придерживаться взвешенной позиции. Ранее сегодня Вучич, говоря о решение России признать независимость народных республик Донбасса, отметил, что несмотря на стремление Сербии войти в ЕС, 80% ее граждан всегда поддержат Россию, и добавил, что Запад уже оказывает на Белград давление в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.

«Это адекватное выступление человека, который понимает дальнейшее развитие событий, исходя из текущей ситуации. Давление на Сербию будет расти, ставки в «клубе друзей России» в мире выросли. Членские взносы тоже выросли, потому что всегда удобнее дружить со всеми привечаемыми, богатыми, добрыми, белыми и пушистыми, нежели с тем, кого в мире считают «токсичным агрессором и диктатором». Поэтому абсолютно понятно, что дружба с Россией для Вучича сейчас будет стоить дороже, чем до последних событий», – констатировал Бондаренко.

При этом политолог обратил внимание, что отношения Белграда и Москвы именно при Вучиче были подкреплены конкретными проектами во всех сферах взаимодействия. Принимая во внимание этот факт, а также многовекторную внешнюю политику Сербии, спекуляции о возможных санкциях против России являются глупостью, считает эксперт.

«Вучич не откажется от России. Сербия никогда и ни за что не введет санкции против нашей страны – это совершенно очевидно. Это чушь собачья и выдумки аутсайдеров сербской политической жизни. Вучич сказал самое главное: 80% сербского народа поддерживают Россию в любом случае. Как мы знаем – и как неоднократно убеждались, – президент Сербии ориентируется на мнение граждан. Поэтому ожидать, что он пойдет против народа, глупо», – подчеркнул Бондаренко, обратив внимание также на дружеские отношения президентов Сербии и России.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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