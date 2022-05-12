Сербия готовит ответ на стремление Приштины вступить в Совет Европы

Президент Сербии Александр Вучич объявил о созыве Совета национальной безопасности, чтобы принять решение по противодействию «властям» самопровозглашенной республики Косово, которые заявили о намерении вступить в Совет Европы. Об этом сообщил сам глава государства.

Вучич отметил, что на Сербию продолжают оказывать активное давление в вопросе присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, в Евросоюзе ведутся разговоры о возможности предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, несмотря на нерешенные территориальные проблемы. Это доказывает двойные стандарты по отношению к Сербии, которой годами выдвигаются новые требования для исполнения условий евроинтеграции, пояснил президент Сербии, передает «Балканист.ру».

«Сербия 72 дня следует заключениям, принятым на Совете национальной безопасности, и является единственным государством, которое 72 дня жестко придерживается этой политики. Украине желаем всего хорошего, она – наш приятель. А принципы? Куда ни взгляни, ясно, что принцип сейчас везде один – беспринципность. Только Сербия держится своих принципов», – заявил Вучич.

Президент констатировал, что к вопросу территориальной целостности Сербии на Западе относятся иначе, чем к Украине, и этим пользуется Приштина. «Голая сила и нарушение принципов приоритетнее, чем уважение норм международного права», – подчеркнул сербский лидер.

«Украинская ситуация используется [Приштиной], чтобы выставить Сербию «рукой Кремля». Они надеются получить больше, чем то, на что рассчитывали ранее, представляя себя «борцами против российского тоталитаризма и так называемого фашизма», – добавил президент Сербии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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