Хакеры Anonymus объявили войну Сербии

Хакерская группа Anonymus объявила войну Сербии. В опубликованном в Сети видеоролике представитель кибертеррористов заявил, что страну ожидает месть за поддержку России.

«Привет, Сербия. Ты активно поддерживаешь Россию <…> в действиях против Украины. Вы на самом деле настолько глупы? Впрочем, это неважно. Ожидайте мести за вашу слепоту и глупость. Мы не забываем и не прощаем», – заявил участник Anonymus, лицо которого скрыто маской, передает «Балканист.ру».

Стоит отметить, что в Сербии после начала российской спецоперации на Украине ежедневно «минируются» сотни общественных и инфраструктурных объектов: от школ и торговых центров до стратегических предприятий.

Сербия – единственная в Европе страна, которая не ввела санкции против России.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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