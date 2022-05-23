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Понедельник, 23 мая 2022, 16:15 мск

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Премьер-министр Сербии подтвердила принципиальную позицию Белграда

Фото из архива официального сайта правительства Сербии

Официальный Белград занимает принципиальную позицию относительно украинского конфликта в условиях нерешенной косовской проблемы. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Сербия выбрала не только свой путь, но и путь защиты международного права. Если вы уважаете свою территориальную целостность, то обязаны уважать суверенитет и других государств. При этом мы не поддержали санкции против России. Некоторым послам пришло в голову, что мы не остались абсолютно нейтральными. Они должны понимать нас в вопросе санкций, и им стоит побороться за наш суверенитет с тем же рвением, с каким поддерживают целостность Украины», – глава правительства Сербии, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл заявил, что Сербии стоит принять сторону Запада. При этом США продолжают активно лоббировать интересы Приштины, которая игнорирует заключённые с Белградом соглашения о защите прав сербов южной сербской автономии и фактически аннулировала Вашингтонские договоренности, подав заявку на вступление в Совет Европы.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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