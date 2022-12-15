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Четверг, 15 декабря 2022, 18:50 мск

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«Власти» самопровозглашенной республики Косово подали заявку на вступление в Евросоюз

Фото: официальный сайт «президента» Косово

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку Приштины на вступление в ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Косово.

«Премьер-министр Косово Альбин Курти прибыл в Прагу в Чешской Республике, чтобы подать ходатайство Косово о вступлении в Европейский союз. Его принял министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек», – говорится в сообщении телеканала, разместившего также в соцсетях видео встречи.

Комментируя нынешнюю ситуацию вокруг Косова, президент Сербии Александр Вучич пообещал, что после экстренного заседания правительства огласит ответ Белграда на подачу заявки Приштины на вступление в ЕС и решении о запросе на введение сербского контингента полиции и армии в Косово и Метохию.

Как сказал сербский лидер, государства ЕС, которые поддерживают заявку самопровозглашенного Косово на вступление в Евросоюз, нарушают пункт 49 Европейского договора, где условием вступления является обладание статусом европейского государства.

Ранее Вучич заявлял, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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