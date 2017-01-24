«Ответственный бизнес»: АО «Томинский ГОК» игнорирует и суды, и приставов / Ждет, когда ликвидируют истцов

Публикации за 24.01.17

В Челябинске противники строительства Томинского ГОКа устроили акцию протеста против бездействия приставов, так и не добившихся от РМК исполнения судебного решения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня у здания Межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особо важным производствам на улице Тернопольской около 20 человек вышли на пикет, пытаясь привлечь внимание к затянувшейся проблеме.

Напомним, в декабре 2015 года Арбитражный суд Челябинской области обязал АО «Томинский ГОК» представить проектную документацию по горно-транспортной части и по хвостохранилищу на общественную экспертизу движению «За природу». Однако решение суда до сих пор не исполнено.

В конце прошлой недели представители движения «СтопГОК» побывали на приеме у руководства УФССП России по Челябинской области

«На встрече присутствовали те, кто ведёт наше исполнительное производство. Всё свелось к озвучиванию наших претензий, их ответов что «мы же вам же, а вы же, а там же, вот...». Стыдно смотреть на это было и неприятно. Абсолютное игнорирование интересов взыскателя», – рассказал присутствовавший на встрече Владимир Казанцев в сообществе «Рабочая группа по проблеме Томинского ГОКа».

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Судебные приставы отреагировали на пикет стопгоковцев официальным заявлением, что действуют строго в рамках закона.

По данным пресс-службы ведомства, исполнительное производство в отношении АО «Томинский ГОК» ведется с апреля 2016 года.

Изначально оно было возбуждено в Сосновском отделе, но в связи «с особым социальным значением» и возможным «широким общественным резонансом», которое могло вызвать неисполнение требований, дело передали в Межрайонный специализированный отдел по особо важным производствам.

По данным приставов, в связи с нарушением срока добровольного исполнения решения суда с предприятия взыскали сбор – 50 тысяч рублей. При этом организация обратилась в Арбитражный суд области с заявлением об отсрочке исполнения судебного акта, но суд отказал.

В августе 2016 года определением Верховного суда РФ исполнение решения Арбитражного суда Челябинской области было приостановлено, исполнительные действия с 12 августа 2016 не совершались, и возобновились – также по определению Верховного суда с 15 сентября 2016 года.

Приставы сообщают, что трижды привлекали должника к административной ответственности. В качестве наказания назначены штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей, 60 тысяч взысканы. Директор АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» неоднократно предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ.

Деятельность приставов в рамках данного производства проверяла прокуратура Челябинской области «в связи с большим количеством обращений граждан».

«Бездействия со стороны должностных лиц по исполнению судебного акта не выявлено», – сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Напомним, в декабре прошлого года Челябинский областной суд ликвидировал движение «За природу» и одноименный фонд за нарушение закона об иностранных агентах. Это означает, что исполнительное производство в отношении АО «Томинский ГОК» будет прекращено, поскольку экологическое движение как юридическое лицо является главным взыскателем.

Однако решение суда еще не вступило в законную силу, поэтому исполнительное производство продолжается.

«Руководству предприятия вновь выставлено требование об исполнении судебного решения, рассматривается четвертое административное дело по части 2 статьи 17.15 КоАП РФ с назначением штрафа 50 тысяч рублей. Дальнейшее уклонение руководителя АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» грозит ему возбуждением уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»», – сообщает пресс-служба ведомства.

Штрафовать и предупреждать приставы могут довольно долго – чтобы возбудить уголовное дело, нужно доказать злой умысел в том, что АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» игнорирует решение суда. Правда, в других случаях приставы часто не церемонятся с должником. НО в этом случае почему-то не спешат.

Челябинск, Юлия Малецкая

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