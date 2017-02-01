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Челябинск

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Публикации за 01.02.17

Маленьких челябинцев лишили мест в детсаду из-за смены сайтов: родителям предложили снова встать в очередь

Маленьких челябинцев лишили мест в детсаду из-за смены сайтов: родителям предложили снова встать в очередь

В Челябинске дети, годами дожидавшиеся места в дошкольное учреждение, выпали из очереди из-за смены сайтов.

Как сообщили РИА в региональном исполкоме ОНФ, в системе электронной очереди южноуральской столицы произошел сбой из-за перевода базы данных с одного сайта на другой.

«В 2016 году министерство информационных технологий и связи Челябинской области провело госконтракт на оказание услуги по развитию функциональных возможностей автоматизированной информационной системы. Техзадание было хорошо проработано, поставщик со своей задачей справился, хотя нарушил сроки и заплатил за это неустойку. Однако база заявок, размещенная на ранее действующем сайте (sadiki74.ru), не была перенесена на новый ресурс (es.sgo.rkc-74.ru)», – пояснил эксперт ОНФ Дмитрий Денисов.

Многие родители не знали о существовании нового сайта, в результате их дети лишились долгожданного места в дошкольном учреждении. Информация о «переезде» сайта размещалась лишь один раз 18 ноября 2016 года на портале городского комитета по делам образования (хотя акт сдачи-приемки нового ресурса был подписан 9 декабря). Еще на прошлой неделе старый сайт с электронной очередью работал, никакой информации о переносе ресурса там не было.

Новый День: Маленьких челябинцев лишили мест в детсаду из-за смены сайтов: родителям предложили снова встать в очередь

Более того, в поисковых системах индексируется только старый сайт.

Новый День: Маленьких челябинцев лишили мест в детсаду из-за смены сайтов: родителям предложили снова встать в очередь

При этом очередь там не продвигалась. Через какое-то время родители забеспокоились и выяснили, что, оказывается, еще в декабре 2016 года они получили путевки в детсад, но поскольку все их данные – электронная почта, телефон, остались на старом сайте, семьи так и не узнали о свалившемся «счастье».

По истечении 30 дней путевки были аннулированы. В комитете по делам образования Челябинска родителям не смогли предложить ничего, кроме как зарегистрироваться на новом портале и снова постоять в очереди.

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О том, почему базу данных очередников в полном объеме не перенесли на ресурс «es.sgo.rkc-74.ru», выяснить так и не удалось: телефоны отдела дошкольного образования городского комитета не отвечают, а руководители ведомства заняты участием в конференции.

Отметим, по мнению родителей, старый сайт был более прозрачен: можно было отслеживать перемещение в очереди, как своего ребенка, так и других детей. На новом ресурсе информация предоставляется индивидуально, как считают родители, это сделано для того, чтобы у них не было лишних вопросов: почему одному дали место, а другому – нет.

Общественники обратились в региональное министерство образования и науки. Не исключено, что сбой в работе системы электронной очереди, обнаружится и в других южноуральских муниципалитетах: автоматизированная информационная система «es.sgo.rkc-74.ru» внедрена на территории всей Челябинской области.

Челябинск, Юлия Малецкая

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