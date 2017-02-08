Челябинцы, потерявшие место в детсаду из-за смены сайтов, оказались в конце очереди. Минобрнауки области проблемы не видит

Публикации за 08.02.17

Челябинским дошкольникам, выпавшим из электронной очереди, из-за смены информационных ресурсов, так и не предоставили места в детсадах.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе появилась информация о том, что из-за перевода базы данных очередников с одного портала (sadiki74.ru) на другой (es.sgo.rkc-74.ru), часть заявок жителей Челябинска где-то «потерялась».

Многие родители не знали о существовании нового сайта, в результате их дети лишились долгожданного места в дошкольном учреждении. Информация о «переезде» сайта размещалась лишь один раз 18 ноября 2016 года на портале городского комитета по делам образования (хотя акт сдачи-приемки нового ресурса был подписан 9 декабря). Еще в конце января старый сайт с электронной очередью работал, никакой информации о переносе ресурса там не было. При этом очередь там не продвигалась. Через какое-то время родители забеспокоились и выяснили, что, оказывается, еще в декабре 2016 года они получили путевки в детсад, но поскольку все их данные – электронная почта, телефон, остались на старом сайте, семьи так и не узнали о свалившемся «счастье». По истечении 30 дней путевки были аннулированы. В комитете по делам образования Челябинска родителям не смогли предложить ничего, кроме как зарегистрироваться на новом портале и снова постоять в очереди.

При этом в министерстве образования Челябинской области заявили, что место в дошкольном учреждении не потеряны, просто очередь «заморожена», для решения проблемы рекомендовали родителям обратиться в отделы образования по месту жительства.

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Сегодня министр образования области Александр Кузнецов заявил, что данная тема была актуальна осенью, когда создавался единый региональный информационный ресурс «es.sgo.rkc-74.ru» по требованию федеральных властей.

«Те случаи, о которых ОНФ заявляло, они были по осени, но сейчас ситуация выправилась. Если какие-то случаются вещи, когда родители не могут себя в очереди увидеть, это все технически решается. Это единичные случаи. У нас в этой информационной системе около 350 тысяч детей из них 228,5 тысяч тех, кто в садики уже ходят, но они там тоже числятся. И около 70 тысяч очередников, начиная с рождения», – сообщил Кузнецов, подчеркнув, что базы данных с прежних муниципальных сайтов были перенесены своевременно и в полном объеме.

Ответственность за то, что челябинские родители не были должным образом проинформированы о переносе базы данных на новый ресурс, министр образования с чиновников снял. «Дело в том, что информационный ресурс «sadiki74.ru» находился в пользовании коммерческой структуры, которая в свое время сделала эту электронную очередь в Челябинске», – посетовал глава минобрнауки регион, заодно сообщив, что сейчас все находится в собственности областного правительства.

По словам Александра Кузнецова, ничего страшного нет в том, что «единицы» пропустили свою очередь в детсад: необходимо подойти в районное управление образования и решить проблему, а если не получается, обращаться в министерство образования.

Между тем, по данным представителей регионального исполкома ОНФ, дети, потерявшие место, так и не попали в дошкольное учреждение. Родители, как им и посоветовали, обратились в районные отделы образования, но положенные места им не предоставили. А одна из семей в базе данных нового информационного ресурса почему-то оказалась на 356 месте вместо старого 40-го места.

Челябинск, Юлия Малецкая

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