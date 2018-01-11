До выборов президента осталось 66 дней: единороссы предложили убрать митингующих с глаз чиновников и депутатов

Южноуральские единороссы предложили запретить митинги у зданий органов государственной и муниципальной власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жаркая дискуссия разгорелась на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и самоуправлению Законодательного собрания Челябинской области вокруг поправки к закону «О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного мероприятия на территории Челябинской области», предложенной членом фракции «Единая Россия». Об этом в социальных сетях рассказала депутат южноуральского парламента Ольга Мухометьярова.

«Речь в поправке шла о том, чтобы запретить проведение публичных мероприятий рядом со зданиями, занимаемыми органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления, и прилегающим к ним территориям ближе 250 метров от любой точки периметра соответствующих зданий, а если здание имеет огражденную территорию – от любой точки периметра ограждения, – написала член заксобрания. – Проще говоря, некоторые депутаты хотели подвинуть СтопГОКовцев и обманутых дольщиков, да и других активных граждан, на 250 метров от зданий правительства, законодательного собрания и других властных объектов. Чтобы, как говориться, не слышать, не видеть и властьимущих не беспокоить».

Дискуссия была активной, мнения разделились, и долгое время ни сторонники, ни противники новации не могли взять верх. Что говорит о стойком нежелании многих депутатов ЗСЧО, подавляющее большинство в котором представляют партию «Единая Россия», выслушивать да и просто видеть протестующих избирателей. Обсуждение длилось до тех пор, пока один из парламентариев ни напомнил, что поблизости от здания Заксобрания находится площадь Революции, на которой проходят митинги и демонстрации. Заметим, как правило, эти акции проводят сами власти (акции протеста давно уже оттеснили на Алое поле, а то и вовсе в сквер ДК Колющенко).

Лишь после этого напоминания в дискуссии была поставлена точка, и члены комитета отклонили предложенную поправку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.18

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