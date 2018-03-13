Букет развесистой клюквы. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

С самого начала года правящую верхушку РФ преследуют неудачи, а с конца января, с момента опубликования «Кремлёвского списка», неприятные власти события пошли одно за другим. Уже саму публикацию списка некоторые сочли объявлением всему миру, что государственные деятели РФ и связанные с ними крупные российские бизнесмены являются определенной организацией. Как отметили в Сети, даже количество фигурантов списка, 210 человек, намекает на это: статья 210 Уголовного Кодекса РФ называется «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Далее последовали: сбитый в Сирии российский СУ-25; провальная атака ЧВК «Вагнер» на американские позиции в Сирии; скандал с Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), который выставил Кремль в неприглядном виде и, главное, укрепил подозрения в том, что между Кремлём и Трампом есть связь; обнаружение допинга у российских спортсменов на олимпиаде; обвинение органами юстиции США «Агентства интернет-исследований» (Е.Пригожин) во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году; кокаиновый скандал в Аргентине; обвинение высокопоставленных россиян в отмывании денег в Дании.

Цепочка фактов, убийственная для репутации правящей верхушки. Получается, что российские власти погрязли в противозаконной деятельности, и каждым шагом доказывают свою криминальную сущность, подтверждая истинность «Кремлёвского доклада» и оправдывая введение всё новых санкций против себя. После всех этих событий даже их сторонники на Западе (сагитированные или подкупленные) уже не могут защищать интересы Кремля, не разоблачая свою связь с ним, не уничтожая своей репутации (а ещё ведь возможно и уголовное преследование). Поэтому сейчас все западные политики сидят тихо или делают антироссийские заявления: никому не охота попасть под огонь. Таким образом, правящая верхушка теряет последних союзников.

И вот на таком фоне наступает 1 марта, и президент РФ зачитывает своё Послание Федеральному собранию. Вторая часть Послания сразу и однозначно воспринимается всеми как угроза Западу, в первую очередь, США. На мероприятии даже демонстрируется видео (2007 года, правда), в котором российские ракеты обрушиваются на Флориду. Мало того, президент открыто угрожает Западу (США) применением ядерного оружия:

«Отмечу, в нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против неё или её союзников ядерных и других видов оружия массового поражения или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. Всё очень чётко, ясно, конкретно.

В этой связи считаю своим долгом заявить следующее. Любое применение ядерного оружия против России или её союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями».

В России после этого заявления кто-то пополз на кладбище, кто-то рассмеялся, а США заявили: нас это не беспокоит, у нас всё предусмотрено. Вдобавок, всю эту постановку они презрительно охарактеризовали как «дешёвое видео». Действительно, такой уровень демонстрации угрозы простителен для технически отсталой Северной Кореи, но от России можно было ожидать чего-нибудь получше. Потом, немного погодя, Госдеп добавил: да, кстати, упомянутые 1 марта президентом России Путиным ядерные ракеты нарушают международные обязательства Кремля по соблюдению договора РСМД. Ждите очередных санкций. Оп!

Эй! Этих ракет не существует! И остальное супероружие, которое показывали на видео – давно забракованные проекты или вообще физически неосуществимые фантазии. Но признаться в этом теперь невозможно: получится совсем уж глупо. А санкции будут настоящие. Вот так. На пустом месте влетели.

Ну и зачем был весь этот цирк? Самое простое объяснение – из-за предвыборной кампании. Нужно было порадовать население какими-нибудь успехами, а их нет. Поэтому понадобилось что-то придумать, чтобы продемонстрировать мощь, величие, развитие, чтобы люди видели, что жертвы не напрасны и т.п. Но, судя по тому, как идёт предвыборная кампания, правящую верхушку не очень заботит мнение населения. Поэтому моё объяснение другое.

Как уже сказано, правящая верхушка официально и открыто объявлена преступниками. Западные политики уже прямо называют их убийцами и ворами (а теперь будут называть и наркоторговцами). На Западе за словами должны следовать дела – именно поэтому там никогда не торопятся называть вещи своими именами. Но если уж назвали, будут последствия.

Поэтому российской власти нужно чем-то прикрыться. До сих пор она надеялась на ядерный шантаж, но видимо, этот аргумент больше не действителен. То есть ядерного арсенала уже не существует, и в Кремле знают, что Америка это знает. Отсюда рассказы про супероружие. Причём даже это они придумать не в состоянии – они берут чужие старые идеи и представляют как свои. Ну а чего, собственно, от них ожидать? Они ведь не учёные, не инженеры, не изобретатели. Буквально каждое их действие раскрывает и подтверждает эту их сущность.

Они, может быть, и не рассчитывают, что мир поверит в их сказки, но им будет достаточно, если он отнесётся к этому хоть сколько-нибудь серьёзно (а так и будет). В нынешнем положении им крайне необходимо, чтобы к ним прислушивались. И угрозы России могут служить аргументом для западных пророссийских союзников, от которых требуется настаивать на необходимости сотрудничества Запада с Россией. Если сотрудничество сохранится, российское руководство будет иметь возможность проталкивать нужные ему решения на переговорах. Именно к этой мысли подвёл своё выступление президент РФ: «Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова».

Но предлагать сотрудничество, тем более, подкрепляя предложение угрозой, сегодня бессмысленно: ситуация уже не похожа на то, что было раньше, до 2014 года. С нынешним руководством России никто переговоров вести не будет: оно вне закона. Теперь в стране уже не «руководство Российской Федерации», не «правительство России», а «режим Путина» – и Россия поставлена в один ряд с Ираном и Северной Кореей. Запад ожидает замены руководства, смены внешней и внутренней политики, и только после этого может восстановить отношения с Россией.

Теперь о первой части Послания. Здесь всё шло, как и предполагалось, и ни для кого сюрпризом не стало. Как следует из выступления президента, наша страна – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Мы справились со всеми вызовами, преодолели все трудности, обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни, стали демократическим обществом на свободном, самостоятельном пути. Но теперь мы достигли поворотного момента, когда от нашего выбора зависит судьба страны.

Дело в том, что, в результате уверенного движения вперёд, мы превратились в бедную, технологически отсталую страну. А такое отставание снижает безопасность и экономические возможности, что, в конечном счете, приведёт к потере суверенитета. Вот такой парадокс.

Как это исправить? По словам президента, для этого нужно «расширить пространство свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам».

Как правящий режим расширяет пространство свободы, мы видим и слышим ежедневно: исключительно полицейско-репрессивными мерами. И можем оценить разницу между словами и делами. Из которой следует, что улучшения не будет.

От слов о свободе и демократии, президент перешёл к обещаниям: дать людям новую современную работу и увеличить зарплату, пожилым увеличить пенсии, всем, действительно нуждающимся в социальной помощи, обязательно предоставить её, города и посёлки перестроить, чтобы в них стало удобней жить, развивать систему здравоохранения, к концу следующего десятилетия увеличить продолжительность жизни в стране до 80 лет и больше, повысить рождаемость, построить ясли, строить новое жильё, чтобы каждый год не менее 5 миллионов семей получали новые квартиры, всем провести интернет, построить и обновить дороги, расширить сеть региональных аэропортов, превратить страну в ключевой логистический центр планеты, внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии.

Это примерно половина обещаний. Дальше идут фундаментальная наука, робототехника, искусственный интеллект, беспилотный транспорт, электронная торговля и многое другое. Перечислять всё полностью не имеет смысла, потому что на реализацию этих проектов потребуются гигантские суммы – десятки триллионов рублей (а то и долларов). А взять их негде.

Президент собирается набрать достаточную сумму за счёт экономии государственных расходов, частных инвестиций и повышения налогов, но даже в самом лучшем случае эти источники не дадут нужного количества денег. Проект слишком большой. Единственное, для чего предложенная программа подходит – это изъятие денег у населения под предлогом развития и модернизации страны. Но развития и модернизации, конечно, не будет. Деньги будут конвертированы и выведены заграницу. Не бывает так, что правящий слой, внезапно чудесным образом преобразился и начал заниматься развитием страны. Взрослые люди не меняются.

Челябинск, Сергей Ясинский

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