«Нам позвонил Путин – не помогло»: активисты движения «СтопГОК» пикетируют Госдуму

Противники строительства Томинского ГОКа отправились на пикет в Москву.

Как сообщили РИА «Новый День» активисты «СтопГОК», несколько участников экологического движения сегодня прибыли в приемную президента Владимира Путина, чтобы передать обращение с подписями тысячи южноуральцев.

В тексте письма к главе государства сообщается, что защитники окружающей среды будут голосовать на предстоящих выборах лишь за того, кто остановит возведение опасного производства Русской медной компании в нескольких километрах от города, либо вообще бойкотировать избирательные участки.

Похоже, что действующий президент России не вошел в этот список, поскольку после обещаний Путина, данных эко-активистам 9 ноября 2017 года, ничего не изменилось – в окрестностях поселка Томино продолжаются строительные работы, уверены они.

Впрочем, не все участники челябинского движения согласны с радикальным настроем организаторов акции.

Как сообщил РИА «Новый День» один из активистов Сергей Белогорохов, движение «СтопГОК» не является партией, его члены не придерживаются единого устава и имеют различные политические взгляды. Собеседник добавил, что лично он не подписывал данное обращение в адрес президента, так как против бойкота выборов.

Отметим, после передачи обращения-ультиматума в приемную президента челябинский активист «СтопГОКа» и волонтер штаба Навального Борис Золотаревский устроил пикет под окнами Госдумы. Общественник, облеченный в красный жилет с надписью «Экологическая вахта: Не молчи!» вышел с плакатом: «Нам позвонил Путин – не помогло».

Активиста тут же окружили полицейские. «Как вы видите, сотрудники второго оперативного полка в Москве высчитывают 50 метров, по-всякому пытаются придраться, – сообщает пикетчик на видео, опубликованном в соцсетях. – Тем не менее, сегодня замечательный день: в приемной президента приняли наши подписи».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.18

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