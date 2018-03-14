Самые крутые слухи недели: суженный-ряженный, приходи наряженный

Свято место

Говорят, что после выборов президента, в Челябинской области поменяется власть.

Рулить проектами и деньгами, что выделит Федерация, принимая решения об экологическом апгрейде ЧО и проведении здесь саммитов ШОС и БРИКС, серый кардинал Христенко хочет поставить «родного» человечка. Кроме уже попавшего в административный шорт-лист Комарова, снова заговорили об Андрее Реусе – не только давнем коллеге Христенко, но и одном из членов команды Путина «среднего» возраста (не путать с молоденькими сорокалетними мальчиками) – и даже о вдове Александра Починка – профессоре-экономисте. Как известно, нынешняя верховная власть любит иногда разбавлять мужской чиновный монастырь девицами.

Новые компетенции

Однако куда же повысят старого начальника ЧО? Говорят, что пока он будет стричь купоны на строительстве нового скоростного проекта, что свяжет Челябинскую и Свердловскую область, и, не исключено, станет очередным челябинским сенатором. А вот мэра Тефтелева, по слухам, заменит нынешний глава Гордумы областного центра Стас Мошаров. Мол, пока он устраивает элиты больше всех.

Вечная молодость

Кстати, о Христенко. Говорят, что они с Голиковой выкупили у бывшей коллеги Скрынник косметологическую клинику в Швейцарии. Теперь к ним за вечной красотой и молодостью будут ездить отягощенные морщинами, килограммами и валютой статусные москвичи и москвички.

Кто на новенького

Говорят, что новым министром экологии при новом президенте станет Владимир Бурматов. Эксперты прогнозируют при получении им должности назначение одним из замов нынешнего челябинского вице-губернатора Гаттарова.

«Всюду ложь, воровство и обман…»

Говорят, старушки областного центра, обливаясь слезами, подсчитывают убытки, а некоторые даже собираются обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили некий оздоровительный центр на предмет гипнотизирования граждан с целью отъема приличных сумм на «бесплатное обследование» и последующее баснословное по стоимости лечение в некоем оздоровительном центре, основной лохотрон коего по заманиванию по телефону старушек и прочих легковерных граждан размещается на Кировке в офисном центре одного проблемного бизнесмена, не так давно купившего это здание у другого не менее проблемного деятеля.

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Челябинск. Другие новости 14.03.18

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