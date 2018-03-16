Горячий закат. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников» «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Президент РФ сформулировал свою мысль в форме противоречия, которое принципиально непреодолимо. Из заявления следует: ситуация дошла до того, что дальнейшее существование мира возможно только без России. А Россия, конечно, на это согласиться не может. Либо мир вместе с Россией, либо никакого мира вообще. Ну и – поскольку мир с Россией невозможен – значит, война до полного взаимоуничтожения.

Однако этого противоречия в реальности не существует. Кто на Западе требует, чтобы России не было? Никто. В чём настоящая проблема с Россией? В специфическом режиме управления страной, который является угрозой и для всего мира, и для самой России. Поэтому логичней было бы утверждать, что дальнейшее существование мира возможно только без нынешней российской власти (хотя и это, по сути, не верно).

В приведённой выше фразе президент подставляет Россию вместо себя. Это напоминает, как раньше, в 2014 году, он предлагал стоять за спинами женщин и детей (в момент захвата Крыма). То есть мы видим не случайность, а закономерность: готовность пожертвовать всеми ради достижения цели, ну и тем более ради спасения своей жизни.

Но сам президент не фанатик (буквально слово «фанатик» означает «стремящийся к смерти», то есть смертник). И среди его окружения таких нет. Все они очень любят жить. Мировая катастрофа им не нужна. И в этом жизнелюбии их слабое место. Кощеево яйцо. И Запад об этом знает.

Даже опосредованная попытка ядерного шантажа руками Ким Чен Ына говорит об этом: сами они подставляться не хотят. Они не идейные – они меркантильные, и все их частные цели ориентированы на благополучную жизнь для себя. И это означает, что войны они будут избегать всеми силами и используя любые возможности. Ни о каком превентивном ядерном ударе со стороны России не может быть и речи, потому что это изменит ситуацию мгновенно и бесповоротно. Все мосты окажутся сожжены навсегда. Руководство РФ будет объявлено врагами человечества, а его уничтожение станет главной задачей всего мира.

Но и без экстремального варианта перспектив у российского руководства нет. Запад уже всё понял про него, и оно ему не нравится. Поэтому он будет наращивать давление, принуждая к замене правящей верхушки и изменению внешней и внутренней политики РФ (посол США в ООН Никки Хейли не просто так говорила о приоритете прав человека над суверенитетом государства).

Поскольку война со стороны РФ невозможна (хотя угрозы демонстрируются, а Запад показывает, что готов к их отражению), Запад использует только экономические меры: удушение российской экономики посредством санкций, блокировку счетов и возможностей использовать валюту, разрыв экономических связей (политические по факту уже разорваны). В принципе, Запад мог бы даже этого не делать, поскольку изначально нет смысла спешить разрушать то, что рухнет само. Можно было просто подождать. Но действия руководства РФ подталкивают к большей активности.

В ответ РФ угрожает оружием. Очевидная неадекватность такого шага говорит о том, что других вариантов действия у неё нет. Но в существующем положении от этого ничего не изменится, разве что увеличивается вероятность непризнания результата грядущих президентских выборов. Действительно, зачем легитимизировать человека, угрожающего войной? Тем более, если называть его преступником – ведь это станет легитимизацией и его преступлений. Тем более, если он не успокаивается. А если легитимность результата выборов не будет подтверждена, РФ окончательно превратится в страну-изгоя, выпадет из экономического и политического мирового пространства.

И это при том, что все богатства верхушки находятся на Западе. И вся экономическая деятельность правящего слоя внутри России заточена под вывод богатств на Запад. А в случае продолжения существующей практики, картина уже будет выглядеть так, что вор везёт наворованное сразу в полицейский участок. Под конфискацию и под статью. Значит, всю эту практику им придётся менять. Но ведь ничего другого делать они не умеют. Как «зарабатывать» дальше? На что жить? Чем платить за охрану и исполнение приказов? Как сохранить лояльность подчинённых? Ведь вся сила режима держится на деньгах. Бесплатно никто ничего им делать не будет. Вот он, кончик кощеевой иглы.

И значит, опять всё упирается в экономику. Нужен источник средств. Поэтому в стране происходит «огосударствление», что на самом деле означает захват всего эффективного производства узким кругом людей, близких к власти. Этим людям принадлежит уже около 75% промышленности страны. Это не социализм советского образца – это капитализм советского образца, то есть выдуманный в своё время образ хищнического капитализма, которого на Западе никогда не было, но который принят теперь за образец в России.

Но кому и что продавать? Перечень продукции, приобретаемой Западом и остальным миром, невелик: газ, нефть, металлы, природные ресурсы, несложная продукция из них, различные полуфабрикаты. Всё, что сложней, не выдерживает конкуренции, потому что уступает в качестве. Очевидный пример – оружие. Его покупают только те страны, которые не могут позволить себе качественное или на которые наложены санкции. И то они не платят, а предпочитают взять в кредит, и потом этот кредит как-нибудь не выплатить. Либо предлагают платить продукцией местного производства, например, пальмовым маслом. В общем, не бизнес, а смех и грех. «И так у них во всём».

Остаётся российское население. Оно приобретает потребительские товары, то есть товары для собственного потребления. Население – конечный пункт в производственной цепочке. Экономика существует, пока существуют покупатели, и кончается, когда исчезают они. Соответственно, государственный интерес состоит в том, чтобы потребителей было много, и они покупали много. Это главный экономический стимул, а что хорошо для экономики, то хорошо и для государства. Но что мы видим в реальности? Строго противоположное. Разорение населения всеми способами. Выкачивание денег из населения приводит к падению продаж, что делает бессмысленным производство, а за этим следует разрушение экономики.

Прибыль от экономической деятельности становится всё меньше, и возникает идея получать больше через налоги, обязательные платежи – увеличивать их число, повышать размер оплаты и т.д. Но откуда у населения деньги? У абсолютного большинства людей доходы состоят из зарплат, пенсий, пособий. Ещё заметная часть населения получает доход от собственной предпринимательской деятельности. Остальные источники, вроде дивидендов по акциям предприятий, составляют очень небольшую долю и в масштабе страны роли не играют.

То есть никаких чудес ожидать не приходится: деньги у населения появляются не волшебным образом, а от той же экономики, которая стремительно разрушается. И тут всё просто и понятно: есть экономика – есть деньги, есть налоги. Нет экономики – нет ни того, ни другого. А ситуация сегодня такова, что последнее предложение ближе к истине, чем предыдущее.

И опять проклятый вопрос: где брать деньги? Универсальный ответ: деньги надо брать там, где они есть: в банках и у богатых. А кто у нас богатые? Правящий слой! Значит, правящий слой должен брать у правящего слоя. Опять коммунистическое «грабь награбленное». По мере продвижения к советскому капитализму противоречия нарастают как снежный ком и внутривидовая борьба усиливается.

Например, налоги, сборы и обязательные платежи, собираемые с населения, не сразу попадают в бюджет, а сначала где-то накапливаются. И возникает возможность отщипнуть кусочек для себя. А где один кусочек, там и два. И если до этого додумались в одном месте, то это будет везде. В результате, значительная часть собранных денег утекает ещё по дороге. И тем, кто на них рассчитывал, не достаётся. А это ведь власть! Самый верхний уровень! И получается ситуация: власть нижнего уровня грабит власть верхнего уровня, без малейшего уважения к старшим. А та – «наводит порядок», то есть грабит нижний уровень, когда кого-нибудь найдёт. Вот такие сообщающиеся сосуды.

В конечном счёте, этот путь ведёт к монополизму и концентрации богатства в одних руках. Но один богатый против множества разорённых не боец. Тем более, если разорённые – это не какие-то нищеброды в самом низу социальной пирамиды, а ещё в недавнем прошлом – свои. Такие же беспринципные, беспощадные и очень жадные. Прямо голодные крокодилы. Вот где настоящее «единство и борьба противоположностей».

А Запад – что? Он в это время сужает возможности получения денег извне страны, и делает невозможным их использование за её пределами. Тем самым он нагнетает и обостряет конфликт и, как сказал президент, раскачивает лодку. С этой стороны Западу предлагают: давайте поговорим, – но он больше не откликается. Поэтому впереди горячий период. Грядущие «разборки» между «своими» войдут в историю: частные «армии» хорошо вооружены и готовы к бою. Тут вам не Чикаго.

Челябинск, Сергей Ясинский

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