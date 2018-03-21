Самые крутые слухи недели: гостоп – мы подошли из-за угла…

Экология в погонах

Вакантность главного (для жителей) экологического кресла в кабинете Дубровского, по слухам, может таки достаться протеже Сушкова – декану соответствующего факультета ЧелГУ. С другой стороны, пополз слушок, что на должность эту претендует Евгений Савченко, ведомство которого, не исключено, в ближайшее время расформируют.

Или выше?

Впрочем, относительно Савченко начал циркулировать другой слух – что он вполне может стать и следующим южноуральским губернатором. Якобы, учитывая склонность нового президента создавать свою кадровую « швейцарскую» гвардию из экс – военных, получающих возможность наработать опыт на гражданской менеджерской службе, чтобы потом стать губернаторами, у Савченко эти шансы выше, нежели у Реуса, Гехт и даже Бурматова.

Наконец-то

А в Законодательном собрании опять поползли слухи об отправке спикера Мякуша на давно заслуженную политическую пенсию. И, якобы, однозначно, в этом случае, его место займет крепкий протеже Кириенко Олег Голиков.

Быть или не быть

Томинскому ГОКу – вопрос решается буквально днями. По слухам, президент склоняется не разочаровывать поверивших в его озабоченность относительно темного (от смога) неба южноуральцев и таки закрыть вопрос о строительстве этого объекта в ЧО. Однако более сложным для федералов является в таком случае вопрос: какой город дать Алтушкину на «съедение», учитывая, что в трех городах население его предпринимательский интерес «забанило».

Новый, молодой, свой

Говорят, вскоре на ГТРК « Южный Урал» появится новый директор. Нынешнего – предпенсионного возраста москвича пристроят на соответствующую должность в ВГТРК – клерком в дирекцию, надзирающую за регионами. Новым же станет известный челябинский телевизионный и общественный деятель Валерий Шагиев – уроженец местного Троицка. Якобы, это будет бонусом Валерию Рубисовичу за его вклад в работу регионального отделения ОНФ вообще и президентскую кампанию, в частности.

Кстати, общественные обязанности с нового руководителя ГТРК никто снимать не собирается. Говорят, что Шагиева на эту должность пытался продвинуть еще губернатор Юревич, но москвичи активно сопротивлялись внедрению в их среду чужака, теперь же парадигма изменилась. Частично потому, что новый президент и его окружение отдают себе отчет, что холдинг ВГТРК забит морально и физически устаревшими топ-менеджерами.

Впрочем, есть инфо, что Шагиев скакнет выше должности медийного гостопа.

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