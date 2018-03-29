Самые крутые слухи недели: кто на свете всех милее

Молодой да ранний

Говорят, что в связи с раздражением главы государства Российского на своих скверных и непопулярных помощников в регионах, в ряде субъектов Федерации «грядут перемены». И возможны укрупнительные акции. Одним из регионов, где на виду конфликт (экологического свойства) между населением и губером – Южный Урал.

По слухам, согласование в Москве по причине сознательной непубличнности и нехаризматичности, не проходят номинанты на губернаторство из стана Христенко – Реус, Дементьев, Комаров, Фишер и пр. Не пришелся ко столичному двору и вице- губернатор Гаттаров. Весьма спорны оценки потенциалов Гехт, Гришанкова и Бурматова.

Зато в списке будущих правителей Урала появился новый фаворит – Андрей Никитин, экономист, большой любимец самых одиозных братьев современной России, москвич по рождению, выросший и окончивший школу в Миассе Челябинской области, а затем сделавший быстрорастущую карьеру в столице.

После руководства одним и стратегических экономических агентств, его отправили рулить мааааленькой Новгородской областью (с населением в пол-Челябинска). Теперь дяденька подрос (в следующем году исполняется сорок), поднабрался опыта в управлении территорией, готов к новой ступеньке.

Поскольку в Челябинской области намечаются важные для ВВП мероприятия и планируются серьезные траты из главного бюджета, наблюдатели полагают весьма логичным сменить и главу региона под планы главного по стране. Никитин соответствует многим критериям, что важны для президента в подборе его команды.

Есть лишь одно «НО» – он не военный в прошлом. Впрочем, и меняет он гражданского, так сказать, олигарха. Меняет, якобы, уже скоро – в 2019-м. По слухам, вести его предвыборную будет Евгений Минченко, поскольку один из его кузенов – давний член команды Андрея Никитина.

К слову, одним из своих замов или министром экологии будущий губернатор собирается назначить Василия Московца – чтобы заручиться симпатией южноуральцев.

И еще к слову, возможно, именно под Никитина объединят таки Челябинскую, Курганскую и Свердловскую области – у него такое лобби, что ни один местечковый магнат не вякнет. Во всяком случае, в течение ближайших 6 лет…

Всех проверят, всех закроют

Говорят, что ужасный прецедент в Кемерове может обернуться дополнительными гарантиями безопасности для многих объектов и городов Южного Урала. Дело в том, что технические эксперты уже давно говорят о «спайке» комиссий Ростехнадзора с различными собственниками и филиалами федеральных структур, которые выдают в отчетах свежепокрашенные трубки и скамейки за капитальный ремонт давно выработавших свой технический ресурс объектов, которые, тем не менее, нещадно эксплуатируются недобросовестными акционерами.

С этой же позиции теперь будет заново пересмотрен и проект РМК по решению проблем Коркинского разреза, а что еще лучше – в поле зрения федералов вновь попадет и проблемный Копейский разрез. Более того, очень может быть, что глобально-реальным решением этого сложнейшего и затратного вопроса займутся вовсе не местные деятели, а специализированные федеральные институты и организации. Кстати, и РМК и К теперь придется еще раз да под несколькими лупами доказывать, образно говоря, «нетоксичность» своего желания получать прибыль от Томинского ГОКа, закапывая отходы бизнеса в Коркинскую бездну.

Дикорастущая карьера

Говорят, что скоро подаст в отставку министр экономического развития региона Сергей Смольников. А новым министром Гаттаров и его столичные кукловоды уже почти продавили Антона Бахаева, совсем недавно «приподнятого» с должности замминистра до первого зама. Впрочем, витает по этому поводу и еще один невероятный слух: якобы новым главой областного развития станет Валерий Панов, что по амнистии для всяких жуликов – магнатов, вернется из Штатов (где живет последнее время у старшего сына) на родину.

Браво!

Говорят, что областной министр культуры (и отдыха) вскоре покинет свое непыльное чиновное место, потому что ему придется уступить его даме. По слухам, новым министром станет (по протекции мужа- онколога и влиятельных магнитогорских поклонников, вхожих к нынешнему губернатору) дива челябинской оперы Наталья Заварзина. Не исключено, что нынешний минкульт останется ее замом.

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