Эксперт: Пенсионная реформа оставит без работы 99,9% россиян старше 50 лет

Благодаря пенсионной реформе в России резко вырастет реальная безработица, а россияне «пограничного возраста» в принципе не смогут найти работу. Так что увеличение пенсионного возраста не только не решит поставленных перед ней задач, но и создаст новую – глобальную проблему. ОБ этом заявил президент Superjob Алексей Захаров.

Как уже сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин поддержал пенсионную реформу, заявив, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

«Цель, которую так или иначе преследует текущая реформа, – уменьшить дыру в пенсионном фонде. Ни единого шанса решить проблему отсутствия денег в пенсионной системе текущая реформа не имеет. Сама идеология пенсионной системы, в которой молодые поколения своими взносами содержат стариков, работала очень недолго и де-факто давно умерла во всем мире. В том числе и у нас, – заявил Алексей Захаров. – Молодёжи больше не будет. Её будет только меньше. Утопические предложения типа ужесточения наказаний для работодателей при увольнении сотрудников предпенсионного возраста (вплоть до уголовного) лежат вообще за гранью понимания».

По словам эксперта, при принятии любых решений о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан, эта категория граждан попадает в тяжелейшую ситуацию – таких людей крайне неохотно берут на работу. А чаще всего им отказывают под разными предлогами.

«Сейчас, например, дополнительной законодательной защитой пользуются беременные женщины, – напоминает Захаров. – Уволить беременную невозможно ни при каких условиях. Результат? Плачевный для беременных: при малейшей возможности не брать на работу беременную – не берут. А вдруг что? Уволить будет невозможно. Соответственно, даже от отличных специалистов, если они беременные, работодатели шарахаются.

При такой «защите» – гарантирую – 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по разным причинам, новую не найдут никогда даже будучи суперспецами, востребованными рынком».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.08.18

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