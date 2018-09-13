Госдума одобрила «уголовку» за увольнение предпенсионеров

Госдума на заседании в четверг, 13 сентября, одобрила в первом чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. Документ поддержали 370 депутатов, против – 12. За инициативу проголосовали депутаты из «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Фракция КПРФ отказалась поддержать проект закона.

Согласно законопроекту, Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 1441 «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».

За необоснованный отказ в приеме на работу лица «по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам» работодатели будут наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов, следует из текста документа.

Под предпенсионным возрастом предлагается понимать возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению пенсии по старости.

Присутствовавшая на пленарном заседании Госдумы вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что «необоснованный отказ» и «необоснованное увольнение» означает принятие решения «исходя из обстоятельств, не связанных с деловыми и профессиональными качествами работника».

29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, но признал, что предложенный правительством РФ проект нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. Кроме того, Путин инициировал введение уголовного наказания за увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу будущих пенсионеров. 6 сентября президент РФ внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Между тем ряд экспертов выступили против введения уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста. Так, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил, что чрезмерно жестокая ответственность может провоцировать увольнение более молодых сотрудников, что спровоцирует рост безработицы. С ним согласились представители профсоюзов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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