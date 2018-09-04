Рынок труда в России перед угрозой: из-за пенсионной реформы начнут увольнять молодых

Предложение, поддержанное главой государства, наказывать работодателей за увольнение граждан предпенсионного возраста усилит проблемы на рынке труда. Как заявил сегодня глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, чрезмерно жестокая ответственность может провоцировать увольнение более молодых сотрудников, что спровоцирует рост безработицы.

Чтобы сгладить ситуацию, Союз предлагает вместо карательных механизмов уменьшить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

По словам Шохина, РСПП выступил с предложением снизить социальные взносы для этой категории граждан в 1,5-2 раза. «В принципе, мы уже неоднократно ставили вопрос о том, что было бы правильно для лиц предпенсионного возраста снизить уровень страховых платежей, отчислений в Пенсионный фонд. Сейчас 22% эти отчисления, суммарные страховые взносы – 30% составляют», – сказал Шохин.

В то же время, по его словам, понятно, что добиться этого будет сложно и из-за сопротивления финансово-бюджетного блока и даже социального блока, который считает экономию от нововведений.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Второе чтение намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Накануне «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% ( в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.09.18

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