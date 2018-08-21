«Риски очень велики – реформа больно ударит по народу»: как прошли «пенсионные» слушания в Госдуме

Депутат Госдумы от «Справедливой России», вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в своем выступлении на слушаниях в Госдуме по проекту пенсионной реформы вновь поставил под вопрос аргументацию правительства России в пользу повышения пенсионного возраста.

Шеин заявил, что демографическая нагрузка (соотношение работающих и неработающих) в России за 100 лет поменялась несущественно, хотя численность пенсионеров выросла. Однако, как уверяют власти РФ, никакой запредельной демографической нагрузки в стране нет. Политик указывает, что доля пенсионных издержек к ВВП в России составляет 7%, в Чехии – 14%, а в ряде других европейских странах – 16%.

Депутат также заявил, что российский рынок труда не умещает 81 млн человек, среди них – люди с частичной занятостью. Шеин предупредил, что если пенсионная реформа заработает, что ситуация на рынке труда ухудшится – из-за переизбытка рабочей силы понизится зарплата, вырастет безработица, и как ее последствие – преступность. По его оценке, с повышением пенсионного возраста уровень безработицы в России увеличится в три раза, а, значит, втрое вырастет преступность.

Шеин при этом заявил, что для повышения пенсий в стране правительство предлагает «самоедский механизм» – сократить число пенсионов. По его мнению, «это тупиковая система», а сам предлагаемый кабмин пенсионный закон «противоречит самой экономической логике». «Никакими поправками его не исправить», – полагает депутат.

Напомним, представители бизнес-сообществе, профсоюзов и Общественной палаты в ходе «пенсионных» слушаний заявили, что продвигаемый кабмином законопроект о пенсионной реформе – очень сырой документ с множеством недоработок, который в нынешнем виде принимать нельзя.

Открывая думские слушания, министр труда РФ Максим Топилин в очередной раз перечислил доводы правительства, почему в России нужно поднимать пенсионный возраст – опыт развитых стран, рост продолжительности жизни россиян, «соотношение работающих граждан и неработающих пенсионеров 2 к 1» (показатель, как утверждает глава Минтруда, в дальнейшем будет уменьшаться), угроза разбалансированности госбюджета. В итоге, утверждает Топилин, «у бюджета не будет средств, чтобы финансировать пенсии». Поэтому, заявил он, «альтернативы повышению пенсионного возраста нет». Цель при этом заявлена благая – «ежегодное повышение пенсий сверх инфляции». Однако, как стало известно ранее, власти обещают поднять пенсионные выплаты в 2019 году лишь на 1000 рублей.

В свою очередь, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на слушаниях в Госдуме заявил, что целью пенсионной реформы должен быть рост пенсий до уровня 60-70% от зарплаты, напомнив, что коэффициент замещения сейчас составляет 33%. По его словам, если в России сегодня не будет повышен пенсионный возраст, то «мы перечеркиваем возможности на эти перспективы». Кудрин при этом отметил, что пенсионную реформу нужно было готовить заранее – 10 лет назад, чтобы «люди могли бы строить свои планы». Сейчас, по его словам, «мы подошли к черте». По мнению Кудрина, «более справедливо повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих». Кроме того, добавил он, «нужно обсудить сохранение льгот по достижению нынешнего возраста выход на пенсию», а также «рассмотреть шаги для поддержки пенсионеров в этот переходный период».

По итогам парламентских слушаний было принято решение о создании рабочей группы по проработке предложений по пенсионной реформе, в которую вошли представители кабмина, Счетной палаты, Федерации независимых профсоюзов, Конфедерации труда России, профсоюза «Соцпроф», эксперты РАНХиГС. Ее заседание совместно с профильным комитетом Госдумы (комитет по соцполитике – прим. ред.) планируется провести в период с 30 августа по 2 сентября. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, рабочая группа уже на следующей неделе начнет анализ предложений, высказанных в ходе слушаний. Политик пообещал, что «рекомендации будут приниматься с учетом мнения всех политических фракций».

Примечательно, что к завершению обсуждения проекта пенсионной реформы, которое продолжалось почти 4,5 часа, в зале заседаний Госдумы осталась лишь половина участников слушаний.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.18

Губернатор Комарова назначила нового главу департамента строительства. / Вооруженные ножами хулиганы в масках напали на агитационный куб кандидата в гордуму Екатеринбурга (ФОТО). / Попавший в ДТП глава Тюмени выйдет на работу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»