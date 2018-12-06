Самые крутые слухи недели: английский след, челябинский акцент

На бесптичье всякий – соловей

Говорят, что различные группы челябинского бизнес-сообщества, за исключением Аристовского сегмента, активно, со всех сторон продвигают в мэры Станислава Мошарова, который, в свою очередь, учитывая ситуацию и ответственность перед саммитами, всячески отбрыкивается от оказываемого товарищами доверия. Он бы с удовольствием сохранил на следующий мандатный период свою нынешнюю должность. Говорят, особенно усердствует Борис Видгоф, который, с одной стороны давно хочет стать начальником Челябинска, но не в то время и не при такой экономической ситуации. Некое объединение элит вызвано тем, что самые разные интересанты не хотят закрепления на мэрской позиции Владимира Елистратова. За исключением, пожалуй, нынешних собственников ЧТЗ и экс-мэра Тефтелева.

В Сенат

А вот про Видгофа – старшего все больше начинают говорить, что при следующем губернаторе он сменит Ирину Гехт в Сенате.

А его старший сын пройдет в ЗСО, а всяческие подчиненные закрепятся в гордуме и станут районными депутатами.

Заклейменные

Говорят, столичные аналитики готовят некую саму за себя говорящую справку о количестве попавших под уголовку действующих и бывших региональных депутатов ЧО. Возможно, это связано с предстоящими выборами разных уровней и разных ветвей власти. Но инсайдеры утверждают, что просто на данный момент область попала во властный зрачок – и в связи с экологической напряженностью, и скандалами вокруг клана Юревича, и мусорным коллапсом, и конфликтами серди элит.

Атомный пронунциаменто

Говорят, в кремлевской администрации неприятно удивлены довольно большим количеством писем от южноуральцев, чьи близкие (и через гены – они сами) пострадали в результате аварии на «Маяке» во второй половине 1950-х. Люди недовольны, обижены, а многие откровенно возмущены увековечиванием именно в их регионе имени Курчатова: мол, какие-то незнайки от местной истории и политики решили застолбить в положительной коннотации образ человека, чья деятельность является для многих семей ЧО, минимум, амбивалентной. Ну, присвоили бы аэропорту, имя Бажова или Вернадского, а то и Тимофеева-Ресовского…

Казалось бы, причём здесь Брилев?!

Оказывается, скандал с подданным английской королевы Елизаветы и российским гражданином Брилевым имеет челябинский акцент. И довольно сильный. По слухам, Брилев, как один из руководителей ВГТРК, курировал контракт этого госмедиа с РМК, предусматривающий игнорирование и головной конторой, и особенно местным филиалом любой критики в адрес бизнес-империи Алтушкина, который, проживая львиную часть года в Лондоне, «на дружеской ноге» с журналистом- космополитом…

Выходит, правы наиболее оголтелые отечественные британофобы: России и конкретно экологии ее опорного края немало бед доставляет «гадящая англичанка».

Возвращение к дамской экологии

Кстати, об экологии. Появился слушок, что, несмотря на возвращение в чиновный строй, дедушка – экологический министр таки отставится уже после Нового Года. А его место, якобы, займет Елена Мурзина, у которой «тёрки» с врио мэра Че Елистратовым. И эта сплетня заставляет все больше верить в то, что Владимир Алексеевич – это совсем не какой-нибудь «которые тут временные – слазь».

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Челябинск. Другие новости 06.12.18

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