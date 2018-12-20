Самые крутые слухи: Иванушки Regional

Валяем ваньку

Говорят, что вдругорядь «отличившийся» Сеничев все-таки покинет – с соблюдением относительных бюрократических тонкостей – хоккейный клуб «Трактор». Чтобы Кремль не напрягся «магнитогорской тенденцией», когда местный Иванушка в третий раз сматерится или будет брать на испуг южноуральских аборигенов. Но поскольку этот импульсивный Сеничев «свой», то его не отправят улицы мести – он будет под присмотром одного из олигархов (т.е. формально в частной компании) заниматься подготовкой столицы столь неуважаемого им региона (и населения этого региона) к саммитам ШОС и БРИКС. А еще говорят, руку помощи в очередной раз осрамившемуся магнитогорцу протянули друзья из РМК – приглашают в одно из своих подразделений на небольшую, но все-таки должность – хозяйственную.

Отставка или синекура?

А вот должность Сеничева, по слухам, может занять нынешний спикер гордумы Стас Мошаров. Его страсть к хоккею и любовь к клубу знают все. Так что его назначение главным менеджером трактористов позволит гармонизировать ситуацию с клубом для челябинских спортфанатов. А заодно и убрать как-то слишком заактивничавшего председателя Думы с политического горизонта – городского и регионального.

Возрожденец

Говорят, Евгений Тефтелев недолго будет пребывать в должности вице-губернатора – еще до выборной кампании его отправят в почетную политическую ссылку – руководить движением «За возрождение Урала» (нынешний лидер движения станет его замом). Есть мнение, что его суконный язык и теплота в общении с «простыми немолодыми людьми» сыграет положительную роль как в возрождении изрядно захиревшего за последние десять лет ЗВУ, так и в выборной губернаторской кампании.

Без мозгов

Говорят, грядущий год станет очень тяжелым для академической среды региона. В виду новой концепции приоритетов (все сливки предполагаются для столичных вузов), во всех вузах пройдут сокращения – как специальностей и целых факультетов, так и преподавателей и ученых. По самым оптимистическим прогнозам – на треть.

Кадровый голод

Говорят, что Владимир Елистратов может стать не мэром Че, а следующим экологическим министром региона – нынешний министр Лихачев планирует уйти с должности в наступающем году. А вот в мэры, кроме незначительного числа соискателей из мужчин, могут все-таки рассмотреть дамскую компанию – вице-мэра Котову, главу фонда медицинского страхования Михалевскую и заместителя главы аппарата областного правительства Ольгу Козлову.

Медиа-рокировки

Говорят, что теперь, когда карьера градоначальника Тефтелева закончена, его семье ни к чему ресурс «Челябинский обзор», что недавно активно начала развивать одна из членов семьи бывшего мэра. По слухам, «ЧО» намерена приобрести команда Бурматова, а вот госдеп Барышев, которому было сделано предложение купить этот медиа-актив, от сделки отказался.

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