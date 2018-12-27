Самые крутые слухи недели: пророк

Смена парадигмы

Говорят, что уход из замов спикера ЗСО папы-Мительмана ставит жирный крест и на карьере сына-политика и предпринимателя. Но если мудрый папа просто собрался погреть косточки у дочки на Кипре, то сын раздумывает над безбашенным предложением своего давнего старшего товарища, к которому Илья Семеныч относится с пиитетом – Михаила Юревича – попытаться стать мэром Че. В принципе, этот вариант не отрицается пулом Аристова, хотя и вызывает по разным позициям справедливый скептицизм.

«Якорь» Мякуша

Говорят, большинство региональных парламентариев негативно восприняло появление в вице-спикерах мадам Поддубной. Трезвомыслящими дяденьками-предпринимателями эта вечная «комси-комса» воспринимается как белый раздражающий шум. Особенно негативно к ней относится Анатолий Брагин, что привык иметь дело с куда более серьезными дамами – профессионалами.

Однако в кулуарах карьерный взлет Поддубной обсуждают вяло: мол, она ненадолго, Мякуш просил не «банить» тетеньку, поскольку ему она нужна как противовес (пока он еще не отправлен на покой) тяжеловесу от Кириенко – Голикову. По слухам, ВВМ не сомневается (и с этой участью даже смирился), что именно Голиков сменит его на посту спикера.

Резерв киндер-сюрприза

Меж тем, местные элиты, при всем своем настороженном отношении к Голикову – человеку малопонятному, эксцентричному, провокативному, стараются эту персону не обсуждать. По разным каналам, якобы, многие випы выяснили, что он не столько креатура Росатома, сколько засланный казачок от давно возмужавшего киндер-сюрприза Сергея Кириенко и его старшего товарища – Виктора Христенко. Более того, прошел слушок, что Голикова рассматривают не только как замену Мякушу: при удачном раскладе кукловоды метят его на первое региональное кресло. Впрочем, также говорят, что Голиков – это просто красная тряпка для Юревича, который давно испытывает к экс-манекенщику «личную неприязнь» и потому постарается своими «длинными руками» даже «оттуда» максимально дискредитировать эту амбивалентную личность.

Желаемое за действительное?

Говорят, что никакого жесткого уголовного прессинга на Василия Московца со стороны региональных желающих поставить активного эколога «на место» не допустит Кремль. После звонка первого лица Московец ( и ряд его стойких сподвижников) в Москве, пардон, за плеоназм, считается единственным этическим авторитетом в южноуральской столице. Все остальные индивидуумы, ветви власти и прочие институции ЧО и Че полагаются непопулярными у населения. Поэтому президент и К держат его, как и подобных ему людей в регионах, в качестве личной «швейцарской гвардии» ВВП. Будет ли он мэром Че или экологическим министром, или независимым брендом – зависит от многих обстоятельств. Но совершенно точно, что его судьба никоим образом не будет зависеть от желаний региональных провластных «операторов».

«Скажи-ка кудесник…»

Говорят, в этом году местные чиновники, особенно администрации Че, просто одержимы изучением гороскопов на следующий год. Ситуация невнятная, поэтому к астрологам и экспертам типа – вы будете в шоке – Андрея Косилова обращаются вроде бы вполне адекватные люди: мол, кто же будет городским головой? Усидим ли при нем? Учитывая, что еще и губернаторские смотрины на носу.

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Челябинск. Другие новости 27.12.18

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