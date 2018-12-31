Взрыв газа в Магнитогорске. Что известно к этому часу

Сегодня рано утром в жилом доме на лице Карла Маркса, 164, в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. По неподтвержденным данным, на втором этаже. По информации «Нового Дня», дом, в котором случилось ЧП, десятиэтажный панельный. Он был построен в 1973-1975 гг. Из-за взрыва рухнул весь подъезд, с 3 по 10 этажи. Известно, что в подъезде было 48 квартир, в них проживают чуть больше 100 человек.

Взрыв в Магнитогорске

Информации о погибших к настоящему времени нет. По предварительны данным, из-под завалов были извлечены три человека, в том числе – один ребенок. Все они, к счастью, живы, с ними сейчас занимаются медики, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Также из здания были эвакуированы 16 человек.

Взрыв в Магнитогорске

Сейчас на месте трагедии развернут штаб. К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко и оперативная группа областного главка МЧС, губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже находится на месте ЧП.

«Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье», – сообщили в пресс-службе главы региона.

О ситуации в Магнитогорске также уже доложили президенту России Владимиру Путину, который направил в Магнитогорск главу МЧС России Евгения Зиничева.

Челябинск, Екатерина Норсеева

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