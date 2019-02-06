Определитесь уже! Челябинцы потребовали, чтобы президент Путин принял решение по Томинскому ГОКу (ВИДЕО)

Противники Томинского ГОКа (проект Русской медной компании, реализуемый в десятке километров от Челябинска) обратились к президенту России с требованием принять окончательное решение по строительству.

Как сообщал «Новый День», 10 ноября 2017 года Владимир Путин позвонил активисту движения «СТОП ГОК» Василию Московцу и заявил: «Вы прислали мне обращение, там 160 тысяч подписей, я его читал. Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе». В ходе беседы глава государства подчеркнул:

«Безусловно, нужно провести открытые слушания с участием местных жителей. Я говорю вам честно: не знаю, надо его запрещать сейчас или нет, но точно совершенно его нельзя разрешать без всех предварительных глубоких изучений, без открытых абсолютно понятных людям слушаний, аргументов, без учета их мнения». Однако на сегодняшний день ни президент Владимир Путин, ни губернатор Борис Дубровский официально так и не высказали четкой позиции – поддерживают они проект Русской медной компании или нет.

«Учитывая, что с ноября 2017 года произошел ряд катастроф, связанных с объектами, подобными незаконно строящемуся Томинскому ГОКу:

– отравление рек, земель, лесных массивов в Ивдельском округе Свердловской области в результате разработки Ново-Шемурского месторождения медно-цинковых руд;

– отравление воздуха в Сибае (превышение ПДК диоксида серы в 25 раз) в результате самовозгорания породы в Каманганском медном карьере;

– прорыв дамбы хвостохранилища горнодобывающей компании Vale на юго-востоке Бразилии, повлекший многочисленные человеческие жертвы (115 человек погибли, 248 человек числятся пропавшими без вести) и многомиллиардный ущерб,

принято решение в очередной раз обратиться к президенту России и потребовать встречи, личного приема наших экспертов и немедленного прекращения реализации проекта Томинского ГОКа. Чтобы не было поздно!» – заявили активисты движения «СТОП ГОК», добавив: «Вниманию скептиков, пессимистов, завзятых оппозиционеров и прочих: мы всё знаем и понимаем, иллюзий нет никаких, но считаем своим долгом сделать всё возможное, чтобы предотвратить катастрофу».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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