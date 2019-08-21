Историк и экономист Сергей Ясинский анализирует одну из граней отношения России с Европой.

«Российский режим, верный себе и идее интеграции в Европу, пытается выглядеть грозным и опасным – чтобы заставить Запад считаться с собой и пойти на уступки. Угрожая, он затем стремится показать, что это не блеф, что ему есть чем угрожать. Сначала он произносит, как заклинание, имена своих ракет: «Х-101», «Кинжал», «Калибр», «Циркон» – а потом и демонстрирует, что у него кое-что есть.

Точней, готовится продемонстрировать, и на этом этапе у него возникают проблемы.

1 июля сгорел «Лошарик», погибло 14 человек. Что этот аппарат пытался сделать, какое у него было задание, точно неизвестно. Официально заявлено о проведении неких «батиметрических измерений» – что-то насчёт исследований рельефа дна. Но известная реплика офицера на похоронах погибших о предотвращении серьёзной опасности, говорит, что дело в чём-то другом.

В том, что, вероятно, шла подготовка какой-то военной угрозы для применения в ближайшем будущем или демонстрации возможности её применения. А потом ситуация вышла из-под контроля, и угроза реализовалась/продемонстрировалась другим способом.

Неудачный результат – тоже результат. Всему миру стало ясно, что российский режим что-то готовит. И если для российского руководства важно было продемонстрировать Западу угрозу, то цель оказалась достигнута – так или иначе, какая разница.

Если же цель состояла в чём-то другом, то, как минимум, Запад об этом догадывался, и вот теперь получил подтверждение. А скорей, западным спецслужбам это было уже известно, и вообще известно гораздо больше, так что они просто отслеживали, шаг за шагом, проведение этих работ российской стороной. Провал не привёл к раскрытию каких-либо секретов, потому что не стал для них новостью. Поэтому реакция Запада оказалась спокойной – кажется, даже нулевой.

И вот сейчас вторая неудача, по-видимому, более серьёзная, поскольку произошёл атомный мини-взрыв, или, по крайней мере, неконтролируемое разрушение какого-то устройства с выбросом в окружающую среду радиоактивного излучения и заражением местности и акватории. Говорят о двигателе, о ядерном реакторе, об «атомной батарейке», хотя это запросто может оказаться и элементом боевой части – гарантий ведь нет никаких, а российские спецы правду не скажут.

Из прошлых российских испытаний ракетного двигателя такого типа (атомного) известно, что американцы пристально их отслеживают. Значит, и эти испытания секретом для них не были. В прошлые разы тоже были неудачи, только, вероятно, без человеческих жертв и существенных радиоактивных выбросов – поэтому о них ничего и неизвестно. И нынешняя неудача, поэтому, просто очередная, возможно, закономерная, и не последняя (в любом случае работы в этом направлении из-за неё не прекратятся).

Некоторое время назад президент РФ обещал, что, если ситуация обострится, то мы все в рай, а остальные просто сдохнут. Ну, это он разыгрывал из себя фанатика – в продолжение темы: «зачем нам такой мир, в котором нет России». На самом деле никто из правящего слоя издыхать не собирается – не зря же «накопили» гигантские суммы и обустроились с комфортом на Западе.

Тут речь по-прежнему об ответе в случае серьёзной опасности для российской верхушки и остальных верхах. Речь, обращённая к Западу. Мол, если вы нам, то и мы вам. А, может, даже и мы, но не расслабляйтесь…

Испугается ли Европа – хороший вопрос. Недавно она уже продемонстрировала слабость духа, согласившись вернуть Россию в ПАСЕ. Случай с ракетой «Буревестник» должен подсказать ей, что уступки не укрепляют её безопасность, а, наоборот, приближают неизбежное. Пока она вяло виляет, Россия создает новое вооружение.

Разумеется, это оружие создаётся не просто так, а для принуждения Европы к принятию условий российского руководства и правящего слоя. А условия прежние – интеграция. За которой последует изменение правил существования цивилизации и установлению «нового порядка» – жизни по российским понятиям.

Вообще, жизнь в России, российская «норма», по европейским представлениям – сплошной криминал. Вся российская действительность состоит из нарушения европейских, цивилизованных норм. Но раньше европейцам можно было думать, что это лишь из-за отсталости, которая вскоре будет преодолена, и утешаться этим. А теперь этих иллюзий уже быть не должно: российские власти недвусмысленно и неоднократно дали понять, что российская действительность выстраивается ими сознательно. Европе пора перестать притворяться, что она этого не понимает.

Кстати, и поведение российских оппозиционеров и критиков режима основывается на таком же псевдонепонимании: они делают вид, что обращаются к государству и его государственным деятелям, оценивают их действия так, как будто те преследуют государственные цели, решают общественные задачи и т. п.

И в итоге у российского режима два слабых духом противника, которые категорически не хотят быть его противниками: внешний – Европа и внутренний – оппозиция всех видов. Которые очень хотят сотрудничать с ним, взаимовыгодно коллаборационировать и ни в коем случае не воевать. Самое большее – мягко направлять. Влиять, а не менять.

Но российский режим не собирается подчиняться и менять свои цели и задачи. Если противник слаб, то это стимул продолжать действовать в прежнем направлении, да ещё желательно с удвоенной энергией, чтобы быстрей покончить с этим. Чтобы максимально эффективно использовать слабость противника. И он не успокоится, пока не выполнит то, что задумал.

Поэтому всем уже пора перестать притворяться наивными. И решать, что делать дальше, не обманывая себя ложными надеждами. Это касается и российской оппозиции, и западной цивилизации. Пока все притворяются, режим становится сильней. И дальше с ним будет трудней.

Челябинск, Сергей Ясинский

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