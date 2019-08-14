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Среда, 14 августа 2019, 10:34 мск

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Деволюция протеста: эксперт объяснил, в чем проблема российской оппозиции Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Историк Сергей Ясинский проанализировал акции протеста в Москве и пришел к выводу: если оппозиция хочет добиться своего, нужно менять тактику и стратегию. А при сегодняшнем раскладе у нее нет шансов. Об этом в спецпроекте РИА Новый День «Политика для чайников»:

«Политические протесты в Москве пока не тянут на революционные события. Жестокость разгона митингов полицейскими не является новостью – в прошлые разы такое уже было, и ни к какому развитию это не привело. А объясняется эта жестокость скорей всего посягательством оппозиционеров на «кормушку» московских чиновников.

Оппозиционные политики создают угрозу занятия мест, уже предназначенных другим – своим для чиновников – деятелям. И, во-вторых, есть опасения, что в случае успеха оппозиционеры получат доступ к внутренней «кухне» московской власти, и смогут вредить её интересам. Активность Навального, с его разоблачениями чиновников, подкрепляет эту мысль.

Московской власти, кроме того, необходимо демонстрировать Кремлю свою способность контролировать ситуацию в столице и гасить протесты. Жестокость, учитывая это, тут даже желательна, поскольку демонстрирует решимость отстаивать интересы правящей верхушки любыми способами.

Московские власти не идут на уступки протестующим – значит, в представлении Кремля, они не «слабаки», а вполне «эффективные менеджеры», на которых можно положиться. Они полезны Кремлю, и это им плюс в карму.

Соответственно, нет причин думать, что власть проиграла, и в следующий раз будет вести себя мягче. Скорей, наоборот, она усилит подавление протестующих, будет действовать ещё более жестоко. Ведь цель – не поддаться требованиям оппозиции, что будет всеми понято как слабость, а пресечь протесты, желательно полностью и навсегда. Если оппозиция, как говорится, пошла на принцип, то и московские власти обязательно сделают то же самое. У них и выбора нет – за ними следит Кремль, и если увидит слабость, вмешается, и наверняка сделает соответствующие оргвыводы. Все московские чиновники под прицелом Кремля.

Да и пока не видно, чтобы оппозиция в Москве собиралась предпринять что-либо по-настоящему эффективное. Если план только в том, чтобы опять выйти протестовать, то результат этого уже понятен: цель не будет достигнута, оппозиция не получит мест в Мосгордуме.

У них вроде бы возникла идея перевести протест в общероссийский формат, но непонятно, как они собираются это сделать. Выборы в Мосгордуму не могут быть важной темой для всей страны. И такой темы в стране пока ещё нет – есть только локальные, вызывающие местный протест. Но они для Кремля не опасны: вопросы власти решаются в Москве, а не в провинции.

Изменить ситуацию посредством выборов не получится: на выборы ходят в основном те, кто голосует за власть и её фальшивую оппозицию. А остальные понимают, что участие в фальшивых выборах только легитимизирует их, а результаты голосования власти всё равно подделают, как хотят. И толку от голосования не будет никакого.

Также не получится ситуацию изменить, даже в одной Москве, попаданием в Мосгордуму оппозиционных политиков. Эти политики могут создать чиновникам определённые сложности, но никаких серьёзных, принципиальных, решений и действий им принять и выполнить не дадут.

Соответственно, польза от этих летних протестов только в привлечении внимания к действиям властей. Но польза эта так себе: внимание будет привлечено, но не более того. А потом и вообще все переключатся на другое и забудут. У нас ведь в стране каждый день происходит что-нибудь важное и критическое.

Что останется? Задержания, аресты, сфальсифицированные уголовные дела и т.п. Будет ли достигнута цель? Нет, не будет. Будет ещё одно свидетельство того, что протест бесполезен. Причём для многих это будет означать не вот этот конкретный протест, а вообще – что протест как таковой не приводит ни к чему.

Через цепочку поражений (не достигнутых целей в результате многократного выхода на протесты) люди придут к разочарованию и в протестах, и в оппозиции, и в ее действиях. И, собственно, уже сейчас для этого есть все основания. Со всех сторон организаторам митингов задают вопросы: «Зачем вы это делаете? Это же бессмысленно. Так вы ничего не измените, и ничего не достигнете».

То есть ещё один результат, нежелательный для оппозиции, состоит в демонстрации ее бесполезности. И власть по этому поводу могла бы сказать, что если бы этого протеста не было, его следовало выдумать. Раз за разом действия оппозиции показывают свою неэффективность, но оппозиция – за неимением ничего другого, повторяет их вновь и вновь. Это надоест хоть кому. А, с точки зрения властей, такая деятельность оппозиции – это просто отличная профилактика протестных выступлений.

И если на этом остановиться – в смысле зациклиться, бесконечно повторять одно и то же – то ничего лучше, с позиции защиты интересов властей, и придумать невозможно. Недовольные сами себя демонстрируют, разоблачают перед властью, причем самым безопасным для нее способом. И ей остается лишь в очередной раз с помощью полиции «собрать урожай» протестующих и посадить некоторое их количество в назидание другим. С таким протестом ее позиции непоколебимы.

У протестов нет развития. Каждый из них имеет ограниченную цель (которой к тому же почти никогда не достигает), вокруг которой всё и вертится некоторое время, а затем затухает, не имея продолжения.

Очаговые вспышки недовольства по своей природе недолговременны и неопасны для властей. А перерасти в общенациональный протест им не позволяет отсутствие солидарности между людьми. И, говоря более масштабно, отсутствие нации, то есть политической общности людей, объединенной одинаковыми интересами и готовностью эти интересы отстаивать.

Люди объединяются только кратковременно, потому что не ставят перед собой больших серьезных целей – потому что не надеются их достичь. Они не видят для этого возможностей. У них нет средств для такой борьбы, и они не знают, что это за средства, где и как их взять, что с ними делать дальше. В общем, они не готовы к настоящему протесту абсолютно.

По этой причине упреки некоторых оппозиционеров в пассивности населения несправедливы. Лучше бы оппозиционеры объяснили, что и как делать, чтобы действительно достичь целей, то есть, чтобы либо заставить сегодняшнюю власть действовать в интересах страны, либо заменить ее на другую, ответственную перед страной и способную действовать эффективно. А ругаться из-за того, что люди не присоединяются к абсолютно неэффективным и, потому, непривлекательным, действиям оппозиции, бесполезно.

Нужно формировать эту самую политическую общность людей – нацию. И не нужно напоминать о нацизме: нации существовали, существуют и будут существовать безотносительно к нацизму. Правильней считать, что нацизм – это такая болезнь нации. Что он второстепенный факт реальности, производный от нации, а не наоборот. Иначе никакое объединение людей невозможно.

Кстати, название «Единая Россия» как раз и означает политическое единство страны, превращение разрозненных народов, народностей, этнических групп и т.д. в одно целое – в нацию, владеющую своей территорией, и управляющую своей судьбой. Но теперь все знают, что такое «Единая Россия».

Сознательно или нет, но они опорочили саму идею объединения страны в нацию. И если сознательно, то, конечно, для того, чтобы не дать людям возможности объединиться, укрепиться, набраться сил, и затем диктовать власти свои требования. То есть управлять страной, как это делают в демократических странах.

Нужно преодолеть это препятствие. Оппозиции следует вести работу в этом направлении – требуется создать в стране единую политическую общность, действующую осознанно и целенаправленно в сторону установления контроля над властью и, через это – улучшения своей жизни».

Москва, Сергей Ясинский

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