Понос нации и прочие провокации. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Опять понедельник, начало новой рабочей недели, что уже само по себе (учитывая профиль нашей рубрики) – пример энантиосемии, о которой (в числе прочего) сегодня и пойдет речь.

Энантиосемия (от греч. enantios – противолежащий, противоположный + sema – знак) – это лингвистический риф, на который напарываешься в случае, когда в слове заложены два противоположных значения.

Разбираемся. Слово «неделя» образовано на базе словосочетания «не делати», и первоначально обозначало «день отдыха». Поэтому современная «рабочая неделя» и даже просто «неделя» с точки зрения этимологии – полная чушь. Зато отличная иллюстрация развития в слове антонимических значений, когда первоначальный смысл полярен нынешнему.

Еще один случай – слово «наверно»: устарелое значение «наверняка» и современное «вероятно, по-видимому». А в морфеме честить устарелое значение «оказывать честь, проявлять уважение», как и в неделе, практически «выжито» современной семантикой – «бранить, ругать, поносить».

Любимый пример многих преподавателей высшей школы: во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» можно понять и как «принять к сведению», и как «отвлечься и не услышать».

И просто вынос мозга для «романоговорящих» (не говоря уж об индийских или китайских гражданах), изучающих славянские языки, – межъязыковая энантиосемия, которая частенько проявляется в изучаемом предмете. Это когда сербское слово «вредност» переводится как «ценность», а «понос» как «гордость». И так далее. Польское uroda означает «красота», woń – «запах, аромат», zapominać – «забывать»; в переводе с чешского čerstvý значит «свежий», potraviny – «продукты», ovoce – «фрукты», pozor! – «внимание!» и úžasný – «восхитительный».

Еще одна не простая тема в русском – это слова паронимы (от греч. рага – возле и onyma, onoma – имя). Однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные по значению или частично совпадающие в своем значении.

Ароматный – ароматический – ароматичный.

Банковский – банковый.

Героический – геройский.

Драматический– драматичный.

Одиозное: надеть – одеть.

А также: проблемный – проблематичный и

Романический – романтический – романтичный…

Некоторые исследователи к паронимам относят также разнокоренные слова, близкие по звучанию и вследствие этого допускающие смешение в речи. Кампания – компания, экскаватор – эскалатор. Впрочем об этих словах – омофонах – явлении сложном, особенно для тех, кому медведь на ухо (не музыкальное – фонематическое) наступил – чуть ниже.

Впрочем, и в употреблении слов-паронимов путается большинство тех, для кого русский – родной язык, для иностранцев же это явление – сущий ад.

Адресат и адресант. Очень похожи по звучанию и написанию, на лингвопрактике – абсолютные антонимы. Адресат – это тот, кто получает посылку или сообщение, адресант же, это организация или человек, отправляющий уведомление, бандероль и прочую почту- корреспонденцию.

Из этой же серии командировочный (документ) и командированный (специалист).

Канонический случай – "невежда" и "невежа". Последний термин определяет невоспитанного человека, а первый – непросвещенного.

Омонимы (от греч. homos – одинаковый + onyma, onoma – имя) – также служат прекрасным топливом для усложнения «рецепта» русского языка.

Самый « ходовой» пример – замок: механический запор и он же – архитектурное сооружение.

А мой любимый омоним – морфема «косой». Он – же ключ к проверке знаний русского языка заморским гостем. Обычно на фразе «косил косой косой косой» неопытные пользователи начинают страдать формой острого сходящегося или расходящегося косоглазия. И сильно впечатляются дословным переводом этой (лишь на первый взгляд) абракадабры:

«Срезал траву инструментом для срезания травы нетрезвый человек со страбизмом».

Конечно же, всем известен омоним брак – супружество, и он же – испорченная продукция. А вот толстовка, уже, конечно, для многих лишь фасон блузы. В значении «последовательница учения Л. Толстого» о толстовке знают лишь отдельные узкие гуманитарии.

Сложность в распознавании омонимов еще и в том, что они бывают как полные (абсолютные), то есть у них совпадает вся система форм: как тот же ключ или горн (духовой инструмент и он же – производственная категория). Так и частичные, когда не все формы склонения или спряжения идентичны: так, ласка (животное) – ласка (проявление нежности) расходятся в форме родительного падежа множественного числа (ласок – ласк), а искупать (вину) – искупать (в ванне) – это разные виды глагола.

А еще омонимы бывают простыми: клуб (дыма) – клуб (завода); пол (паркетный) – пол (мужской, женский), и производными, смыслы которых возникли в процессе почти элитного словообразования. Так, заплыть (далеко от берега), образовано от элементарной семантики слова плыть, а заплыть (жиром) – это уже метафора, мои дорогие.

Еще хуже (для изучающего и пользующего русский язык) дело обстоит, когда омонимами являются не морфемы, а более сложные конструкции – словосочетания, предложения. Зачастую их сложно уловить на слух, но можно распознать смысл по написанию. Иногда, напротив, именно слух помогает распутать графическое словосплетение:

Мы же на ты! – Мы женаты.

Несуразные вещи – Несу разные вещи.

Эти фонетические двусмысленности еще называют омофонами (от греч. homos – одинаковый + phone – голос, звук).

Разные слова, одинаково звучащие, но имеющие разное написание:

Луг – лук

Плод – плот

Род – рот

Труд – трут

Туш – тушь.

Короче, омофоны – фонетический подвид омонимов. Если омонимы обязательно должны быть одной части речи и совпадать по написанию и звучанию, имея совершенно различное толкование (ну, как «лист в тетради» и «лист клена»), то омофоны – это такие слова, которые произносятся одинаково, а пишутся, собаки серые, по-разному, и различаются по значению:

Компания друзей – рекламная кампания.

Дверной порог – порок сердца – легкий парок из бани.

Предать дружбу – придать огласке

Костный мозг – косная старушка

Черная тушь для ресниц – цирковой оркестр заиграл туш

Белок «комплемент» – комплимент возлюбленной

Сибирский кот – секретный код…

Понятно, что подобные трудности есть и в других языках – по той же причине, что и в нашем – некоторые согласные не читаются.

А в русском, если помните, еще и глухие, и звонкие согласные имеют одинаковое звучание. Плюс редукция гласных, плюс глаголы настоящего времени и инфинитивы, различить которые можно лишь по вопросу – что делать и что делает.

Отдельный нюанс – для гурманов и языковых извращенцев – уже упомянутое фонетическое совпадение отдельного слова и сочетания слов:

Настойка из мяты – листы тетради были сильно измяты

В месте, где мы тайно собирались – мы вместе воевали

Этот не мой муж – немой муж сварливой жены

И – вишенка на омонимично – омофонимичном торте – совпадение собственных и нарицательных имен:

Романа о романе с Романом…

Концерт Юрия Лозы для мариупольских кудесников виноградной лозы…

Да! Точно заметил в середине прошлого века Константин Паустовский: «С русским языком можно творить чудеса»!

И если верить одному из последних словарей омонимов, чудес этих сейчас в русском не менее 10 тысяч пар…

В следующий раз мы поговорим о риторической фигуре, не менее увлекательной, чем сегодняшние смысловые и фонетические наложения и искажения – языковых перевертышах, типа, «режеком заножу», «очепятка» и « вагоноуважаемый глубокоуважатый», – которую в культурной среде называют симпатичным словом «спунеризм».

А может, устав от фонетических двусмысленностей, обсудим – как надевать шапку и обувать тапку…

Москва, Эмма Прусс

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