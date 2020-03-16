Сага о глаголах. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

«Быть или есть – вот в чем вопрос», – изрек бы Гамлет, принц датский, если бы занялся не саморазрушительным актом мести, а глушил своих демонов изучением чего-нибудь полезного, например, русского языка. Вместе с филологом Эммой Прусс в рамках спецпроекта «Язычник» разбираемся, в чем суть проблемы:

«Тему про есть – быть оставим на концовочку, начав многоступенчатую сагу о глаголах с супплетивов.

Да не пугайтесь, это просто термин такой затейный, а на деле все просто. Вот все мы с лёгкостью можем образовать прошедшее время от любого глагола: делать – делал, сделать – сделал, думать – думал, знать – знал, прясти – прял.

НО у глагола идти, форма прошедшего времени – шёл. Это шёл и называется супплетив, т.е. форма слова образована не от основного корня. Супплетивными, кстати, могут быть и формы прилагательных. Это канонические сравнительные степени (лингвисты кличут их компаративами):

смелый – смелее новый – новее, далёкий – дальше, смешной – смешнее, горячий – горячее, чёрный – чернее.

И только хороший – лучше. а плохой – хуже.

То есть имеют супплетивные сравнительные степени. Есть супплетивы и у других частей речи.

У наречий, например, парочки:

много – больше

мало – меньше

У личных местоимений я (косвенные падежи меня, мне, мною) и мы (нас, нам, нами). У числительных один и два, потому что порядковые первый и второй образуются не как «нормальные» пять – пятый, десять – десятый… У существительного человек – супплетив во множественном числе – люди, происходит совершенно от другого корня. О таких специфических словах как люд или человеки умолчим.

Продолжая же разговор о разновидностях глагольных супплетивов, вспомним негласный словообразовательный принцип: несовершенный глагол обладает совершенной парой с тем же корнем. То есть: писать – написать, читать – прочитать, строить – построить, варить – сварить. НО брать – взять ловить – поймать говорить – сказать искать – найти. Вместо найти можно, конечно, использовать отыскать, но, если верить лингвостатистике, это слово употребляется реже, чем супплетивный вариант искать. Другой интересный пример: горел – горит, свистел – свистит, глядел – глядит, молчал – молчит НО был – есть.

Наконец-то мы займёмся (вместе с гипотетическим Гамлетом) препарированием прелюбопытнейшего глагола быть. Чаще всего мы употребляем его в прошедшем времени. Я был пионером, ты была стройной, оно было гусеницей, мы были счастливы. И почти никогда – в настоящем: я – пионер, ты – стройная, оно – насекомое, мы счастливы. Лишь изредка появляется нечто вроде: «это есть наш последний и решительный бой». Да философы и математики частят: человек есть разумное существо, квадрат есть прямоугольник с равными сторонами. Или – во множественном числе: люди суть разумные существа, квадраты суть прямоугольники.

Но даже если Гамлет и начал бы всерьез вгрызаться в русский, он не сразу бы добрался до сути слова суть. Эта лексема известна далеко не всякому носителю русского языка. Всякий скорее скажет: «собаки есть друзья человека», желая выразиться витиевато. Но есть обязательно употребляется в оборотах типа: у меня есть дача, у нас есть идея, у них есть связи и даже иронично-поэтическое: «спасибо мне, что есть я у тебя». Короче, всё настоящее время глагола быть на момент 2020-го выражается одной формой – есть.

И вот еще: глагол несовершенного вида для постановки в будущее время требует вспомогательного глагола: я буду спать, ты будешь писать. А быть – один – единственный несовершенный глагол, образующий будущее время без вспомогательного, потому что он, как говорится, всем другим вспомогательный.

Я буду

ты будешь

он, она, оно будет… И вишенка на торте глагола быть: у всех несовершенных глаголов есть действительное причастие настоящего времени:

играть – играющий

ждать – ждущий

прятать – прячущий.

Это причастие образуется от формы третьего лица множественного числа настоящего времени. Поскольку у глагола быть это суть, соответственно, и причастие – сущий.

В следующий раз разберем по косточкам еще одну нетривиальную глагольную «парочку» – есть и дать.

P.S. К слову. Гамлет изначально был вовсе и не Гамлетом, а Амлетом (точнее, Амледом), и впервые появился (правда, все с той же «мстительной» миссией) в исландской саге, откуда затем «перетек» в «Историю данов» Саксона Грамматика, все еще под именем Амлет/д. Это уже в 17-м веке один англичанин превратил героя из французской версии датско-исландских историй в Гамлета. А Шекспир сделал из довольно кровожадного персонажа рефлексирующего принца – интеллигента.

Москва, Эмма Прусс

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