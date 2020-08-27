Полдюжины августейших особ. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

На закате лета вместе с филологом Эммой Прусс в очередном выпуске спецпроекта РИА Новый День «Язычник» разбираемся с «родословной» рокового для нашей империи (во всех ее испостасях) месяца ис его «свитой».

«Август – месяц яркоокрашенный, вкусный и ароматный, наполненный каким-то необыкновенным светом, грустью (во-первых, «скоро осень»; во-вторых, «как бы чего не вышло» – понятное дело, гнусного, а не доброго и вечного) и некой загадкой, причем не только в «российском» ощущении.

В американской саге-детективе «Август: графство Осейдж» этот месяц переворачивает жизнь 13 представителей трех поколений семьи, собравшихся впервые за долгие годы: один из родственников таинственно исчезает, а остальные в поисках пропавшего открывают шкафы с семейными скелетами и разбитыми надеждами…

Заурядный француз кризисного среднего возраста из романчика «Париж в августе» каждый отпуск, неизменно выпадающий на последний летний месяц (таковы национальные городские традиции), проводит на морском побережье, которое по различным причинам терпеть не может. Но вот отдых переносят на сентябрь, и парижанин проводит в практически пустой столице три недели августа – за 40 лет это его самое увлекательное приключение…

Гамсуновский Август – мечтатель и странник из крошечного рыбацкого поселения, одержимый желанием разбогатеть, словно герой из норвежского эпоса, втягивает в свои авантюры всех окружающих, принося одним удачу и радость, другим – проблемы и разорение…

«Свет в августе» Уильяма Фолкнера – это античные страсти и пороки на американском Юге. Чтиво болезненное, но оторваться – невозможно, так все масштабно, печально, причудливо и прелестно.

В русской литературе пейзажно-экзальтированный дифирамб августу пропела Марина Цветаева:

Август – астры,

Август – звёзды,

Август – грозди

Винограда и рябины

Ржавой – август!

Полновесным, благосклонным

Яблоком своим имперским,

Как дитя, играешь, август.

Как ладонью, гладишь сердце

Именем своим имперским:

Август!– Сердце!

Месяц поздних поцелуев,

Поздних роз и молний поздних!

Ливней звёздных –

Август! – Месяц

Ливней звёздных!

Сегодняшний Язычник препарирует символы из этого «программного» августовского поэтического манифеста. И начинает, естественно, с истории самого сиятельного августа.

Возвеличенный богами

Это название восьмого месяца года во многих календарях в старославянский авъгусть – пришло из так называемого позднегреческого византийской эпохи – αὔγουστος.

Греки слово позаимствовали у римлян – для названия шестого месяца своего календаря.

В латинском языке Augustus было мужским именем со значением «священный», или дословно «возвеличенный богами».

Как общеизвестно, имя Август было присвоено сенатом римскому императору Октавиану, в честь которого назвали и последний месяц лета. От Августа «растут ноги» выражения августейшая особа – так называли членов императорской семьи. Августейший того же корня, что и август, а семантика слова – «священнейший».

Кстати, наши предки язычники, изъяснявшиеся на чистом древне-русском языке, тоже заметили некий особый свет августа – месяца. До принятия христианства восьмой месяц в году именовали зарев. Иное название у месяца и в других славянских языках: в украинском, польском, чешском – серпень – от серп, поскольку август – время жатвы.

К слову, раз уж мы тут слова пытаем – изучаем. Наш август (название восьмого месяца года) по-французски звучит так: «у». Угу. Пишется, правда это «у»» куда сложнее: «août». А вот мужское имя Август французы выговаривают «Огюст», а пишут «Auguste».По некой изящной вербальной или мировоззренческой причине, во французском языке название месяца и имя человека – претерпели различные изменения.

Второе место в августовском шорт-листе лексем занимает яблоко.

У слова имеет индоевропейский корень, поэтому в разных европейских языках находим однокоренные слова для названия этого плода. В немецком – Apfel, в английском – apple, в нидерландском – appel, в латышском – abols.

У братьев славян яблоко тоже с абрикосом не перепутаешь: украинское – яблуко, болгарское – яблык (с ударением на первом слове). Древне-русский вариант слова – яблъко. И похожий однокоренной ряд по всем прочим празыкам, вплоть до древне-ирландского аbаll. Между прочим, еще Вергилий упоминает в «Энеиде» некий город, который уже тогда был знаменит своими яблоками и даже имя носил в честь этого плода – Abella (местечко в Кампании).

Третий символ августа – рябина.

Название этого дерева образовано суффиксальным способом от рябъ – «рябой» (по аналогии с другим «ягодным» собратом – калиной) – и дано дереву за характерную структуру коры. Рябчик – родной брат рябины. И все эти оттенки «бурого» и «рябого» присутствуют в аналогичных дендрологических и птичьих наименованиях на дружественных русскому языках, перекликаясь с названиями куропаток и даже мрака.

Четвертый в «августейшей» компании – наискучнейший виноград – дословно «город винных ягод».

Наискучнейший, потому что пришла лексема от практичных немцев, готовых запихнуть целое эссе в одно слово. Виноград – это заимствование из старославянского языка, в котором виноградъ – калька готского weinagards. Первоначальное значение– «сад» или

«место, где растет виноградная лоза», «виноградник». Лингвисты полагают: сначала в русском языке виноград, скорее всего, означал именно «виноградник»; косвенно это подтверждает текст старинной песни:

Ах, сад-виноград,

Зеленая роща…

Видите, схожесть выражения сад – виноград с подобным путь – дорога?! Если – да, значит, есть у вас языковая чуйка.

Позднее слово обросло новыми смыслами, утратив старые: сейчас означает и виноградную лозу, и ее плоды.

Пятая особа в звездной плеяде августа – астра.

Еще со времен гимназических старших классов, начиная учить астрономию, все знают – название этого цветка восходит к греческому слову ἀστήρ – «звезда». В русский лексема перебралась из немецкого (хотя некоторые говорят, что из французского), где aster имеет то же значение – «звезда». Цветок был так назван за свою «игольчатую» звездную форму. Кроме того, греческое слово присутствует в нашем (да и не в нашем) языке в таких словах, как астронавтика, астрономия, астрология, астрофизика.

Астры очень популярны в Китае – уже не одно тысячелетие. В Греции (Древней, конечно, с рабами и демократией в одном флаконе – очень по-русски, на самом деле) прародители астры были колючими дикими цветочками. Легенда рассказывает, что это Афродита, небесным воплощением которой считается созвездие Дева, как-то в унынии пустила слезу, которая рассыпалась по земле звездной пылью, превратившейся в цветы, чьи лепестки напоминали лучики света от звезд…

Так что астры смело дарите родившимся в конце августа – первой половине сентября – они считаются хранителями зодиакальных «дев».

Замыкает великолепную шестерку месяца звезда.

Славянская сестра – близнец европейской aster. Звезда образована при помощи череды суффиксов от старославянского gvoidъ – «свет» (похожая основа у слова «цвет» – kvoitъ). Так что исходным так называемым общеславянским было слово gvoizda. Значение всегда было одним – «свет,сияние». И где-то века с 11-го на Древней Руси так стали обозначать и «небесные тела». Но схожи по звучанию не только славянские, но и литовские, и осетинские звезды – с добавочными значениями – «блеск, серебро».

Если у вас возник резонный вопрос, почему Язычник игнорирует не раз упоминаемый в «Августе» Цветаевой ливень, отвечаем – не игнорирует, а готовится к отдельному «ливневому» рассказу. Потому что, это слово – лингвистический космос! Если его читать слева направо – оно славянское, а если справа налево – то, наполненное библейскими смыслами, еврейское. Тут с кондачка не разберешься – нужно вгрызться в проблему.

P.S. И да, – нужно впоследствии разобраться, наконец, с этим, кондачком, что оказался куче именитых этимологов не по зубам.

P.P.S. Справедливости ради нужно заметить: не все пользователи русского и могучего согласятся с подобным « цветаевским» подбором августовских слов. Многие, и Язычник в их числе, склонны думать, что все таки главные слова «русского» августа – это вовсе не нейтральный цветочно-фруктовый астральный набор, а заморские пронунциаменто и бифуркации.

Доживем до следующего августа – обсудим?!»

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 27.08.20

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