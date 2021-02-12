В Челябинске заявлено о начале масштабной трамвайной реновации

В Челябинске заявлено о начале масштабной программы реновации трамвайного парка и инфраструктуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном миндортрансе, в текущем году из областного бюджета будет направлено порядка 1,3 млрд рублей на модернизацию трамвайных путей (на эти деньги собираются отремонтировать 10 километров рельсов) и покупку 30 вагонов.

Сейчас в Челябинске проходит обкатку вагон модели 71-628. В текущем году для города будут закупать трамваи предыдущей серии, а в 2022 году планируют перейти на 71-628.

Продолжат закупать трамваи и для Магнитогорска: до конца года за счет средств областного бюджета планируется приобрести 9 вагонов производства УКВЗ.

«У нас планы до 200 вагонов новых в течение 3-4 лет закупить, чтобы обновить трамвайный парк в Челябинске», – заявил сегодня губернатор Алексей Текслер.

Напомним, на сегодняшний день средний возраст трамвая в Челябинске составляет 30 лет.

Челябинск, Ольга Арсентенва

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