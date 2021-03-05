Самые крутые слухи недели: не пахнет…

Смена парадигмы

Говорят, что выдвижение Владимира Павлова в ГД от местной ячейки партии власти – начало исхода комаровско-федоровского менеджмента с ЧТПЗ. Кому бы из двух интерасантов ни продал завод Ильич Комаров, топ-менеджеров однозначно сменят, поскольку, на сторонний взгляд, управление этим бизнесом давно уже страдает от кумовства и семейственности, элегантно именуемыми в недрах группы «династиями».

Впрочем, говорят, что и Павлова в ГД могут завернуть: текущая ситуация уже заставляет Текслера брать назад некоторые из ранее взятых обязательств и обещаний.

Кошкины слезы…

Говорят, задержанием Извекова «криминальная» история в мэрии не закончится. Инсайдеры болтают о «подкопе» под саму «госпожу мэра». И, якобы, ниточки тянутся с тех самых пор, как заговорил Тефтелев. А недавно маслица в огонь подлили обиженные на НПК Вайнштейны. Переговорщиком в конфликте Котовой, одного из ее клевретов и Вайнштейнов выступает «госпожа губернаторша» и доктор Вербитский. Но пока топор войны ни одна из оппонирующих сторон закапывать не собирается.

Покутили…

Говорят, на фоне продажи папой активов на 60 миллиардов, оживились многочисленные сыновья Ильича Комарова. Некоторые из них на троих с Вовой Христенко закатили грандиозную вечеринку в одном из столичных клубов, но у них, якобы, возникли разногласия с администрацией заведения по выставленному счету. И тут внезапно выяснилось, что клубом владеет мажор, папа которого круче Христенко с Голиковой и Комарова вместе взятых, поэтому сейчас, утверждают сплетники, у молодцев и их родителей конфликт с семейством, входящим в пятерку самых влиятельных кланов страны.

Патронесса

Говорят, что супруга губернатора в скором времени может возглавить попечительский совет челябинского театра оперы и балета. В планах – еще один балетный фестиваль, в коллаборации с театрами севера, Уфы и Казани. И более тесное сотрудничество не абы с кем – чем – с самим Гергиевым и Мариинкой.

Полный sale

Говорят, что не только Комаров собрался избавиться от металлургического бизнеса и обосноваться с последней женой и младшими детьми в Провансе. Олигарх Зюзин, говорят, намеревается продать ЧМК. Один из потенциальных покупателей – Алексей Мордашов.

Парфюм на мыло

Говорят, рынок парфюма в ЧО стремится к абсолютному нулю. Пандемия либо лишила южноуральцев возможности наслаждаться сложными аромакомпозициями, либо изменила их «нюхаческие» предпочтения. Переболевшие ковидом и те, что «вроде не болели», отмечают, что любимые ароматы напоминают освежители воздуха, да и прочие «пахнут так же». Парфюм-дилеры и владельцы соответствующих сетей и точек паникуют, но уже работают над тем, как перепрофилировать парфюм-нишу на уход и гигиену.

Продажи к 14 февраля упали по сравнению с прошлым «доковидным» Днем влюбленных на 70% – 80%. Не лучше обстояло дело и с 23 февраля. К 8 марта ситуация тоже не выправляется. В Че положение чуть лучше, но по региону – народ реально «перековал» парфюм на мыло.

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